53歲酒井法子香港開騷狀態佳 邀黎瑞恩合唱掀高潮 (17:42)

酒井花了很多心機和努力去苦練廣東話和國語，形容有一定難度。（鍾偉茵攝）

53歲日本女星酒井法子闊別5年後重臨香港，於旺角麥花臣場館舉行一連兩場《My Dear香港演唱會2024》。昨晚（14日）酒井演出尾場，她身穿白Tee配牛仔褲加桃紅色外套登場，施展渾身解數，在4名舞蹈員陪伴下，跳唱演繹《友情Kiss》，為演唱會揭開序幕。

酒井先用廣東話打招呼，之後再用日文說：「好開心見到大家，好多謝你們的支持。第一晚表演已感受到大家的熱情令我很想喊，希望今（昨）晚可以感動全場！」保養得宜的酒井換上入膊黑色背心配牛仔褲，搔首弄姿跳舞，展現性感誘惑。她向台下觀眾發問有沒有談戀愛，然後做心心手勢，說覺得自己可以一直談戀愛而不問回報。

出道38年的酒井演繹多首經典作品，其中一首《早安的空氣》更分別唱日文和國語版，贏得不少掌聲。全晚高潮位包括酒井與表演嘉賓黎瑞恩（小恩子），各自以日文和廣東話合唱《你知我想說什麼》及《自動消失Lonely day》，小恩子甫見酒井先擁抱，又呼籲台下觀眾起身跳舞，氣氛熱鬧。

2人惺惺相惜互讚對方，酒井形容小恩子是Super Star，一連兩晚能同場唱歌好開心，更多謝由她送贈裝滿日本水果的巨型果籃賀禮。小恩子向對方說：「我送日本水果是想你有歸屬感，祝你演出成功。好榮幸與妳合唱，其實我不懂唱日文，都是靠拼音。知不知香港有好多朋友都好喜歡妳，希望你開心能做到自己想做的事，之後多些來香港演出好嗎？」酒井問小恩子是哪年翻唱她的歌，小恩子答1993年，然後搞笑說這是出賣年齡問題，酒井即用急才說，應該是近期的事。

酒井感激大家一直對她的支持，知道有來自日本、上海、新加坡和台灣的粉絲在場，然後大聲說「Hong Kong I Love You」。她指示觀眾拿起座位上的藍色心型小燈，邊唱《ALL RIGHT》邊揮動小燈，現場頓變藍色燈海。

安歌環節，酒井換上藍色晚禮服，坐在韆鞦上，用手語深情演繹，她當年爆紅演出劇集《星之金幣》兩季的主題曲，有粉絲跟著和唱，掀起集體回憶。最後，酒井在台上不同角度與全場大合照留念後才散場，觀眾依依不捨地離開。

完騷後酒井接受傳媒訪問，對於2場演出，她表示見到很多人來捧場與支持，已感到非常感動。她承認為今次演出，花了很多心機和努力去苦練廣東話和國語，形容有一定難度；問到為何邀請黎瑞恩擔任嘉賓，酒井解釋：「我一直有和她聯絡，相隔多年後，很樂意和開心可以跟她合唱，更被她的歌聲所感動，她唱歌真的好厲害。」

酒井表示台上回贈小恩子的禮物，是從日本帶來的曲奇。她又認為要學唱黎瑞恩的廣東歌，有難度是很大挑戰，但也會嘗試。她大讚2晚粉絲都表現滿分，亦希望有機會再來香港演出。酒井表示今次來港行程緊湊，未有時間約其他香港藝人朋友見面。

酒井透露甫落機抵港當晚，先到尖沙咀吃晚飯，順便觀賞香港夜景和到電影《死侍》的模型展覽位影相打卡留念。

（即時娛樂）