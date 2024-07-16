陳健安生日推首張彩膠 孝順仔帶媽媽旅行 共同感受「第一次」 (14:45)

7月15日是陳健安的生日，亦是他首張彩膠唱片《Life afteR Life》面世的大日子，雙喜臨門。安仔興奮說：「揀呢一日出嘅原因好簡單，想每年生日都記得人生第一張彩膠係幾時出。」他亦希望「族人」（粉絲暱稱）能在16號的音樂會以及20號與歌迷慶祝聚會前收到唱片，到時便為大家簽名，非常貼心。

彩膠除記錄每首歌的「出世紙」外，亦印上安仔不同時期照片，看到小時候與媽媽的合照時，更勾起2人最近去日本旅行回憶，他興奮細說與媽媽共同經歷很多的「第一次」。

彩膠封面是安仔靠在綁有拼布的椅子上，拼布上的每一個圖案都代表着他的過去。安仔指布上圖案逐一解說：「《創作者的派對》同歌迷玩咗一個遊戲，我畫一筆，佢哋再不停畫上去，我第一張專輯《本原》嘅封面，都包咗喺張櫈上面。呢張碟嘅概念係，『你嘅過去成就𠵱家嘅你』，痕跡疊痕跡，我依靠住呢啲過去成就𠵱家嘅我。」

細心一看會發現這張封面照，甚至內頁的照片都與同名大碟略有不同，他說：「CD封面會見到好多唔同Layer，一層一層咁。彩膠就係騷晒成個Setting出嚟，放大係會睇到凳上面嘅圖案。放大版本嘅感覺好唔同，睇到好多Details。」

彩膠內頁就跟同名大碟一樣，記錄了每首歌的「出世紙」、每位創作人當下的想法，安仔形容就如日記般寫下每首歌的創作點滴。當中亦收錄了一些金句，安仔更將其中的「The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.」紋在右手手臂內側。他說：「我嘅禮物就係我嘅感受，然後用音樂嘅方法送出去。」安仔仔細翻看彩膠內頁，看到小時候與父母的合照時更勾起不少童年回憶。他笑說：「阿媽抱住我，呢張相喺屯門市鎮公園影。嗰時佢抱住我周圍去，𠵱家到我帶佢去旅行。」

近年經常與媽媽去旅行的安仔表示：「細個阿媽帶我去好多地方，好多嘅第一次都係佢帶畀我，大咗覺得自己有能力就想做返呢個角色。」他剛剛與媽媽去完福岡旅行，並透露每次都會挑選雙方都未到過的目的地，希望可以共同感受所有的「第一次」。

他笑說：「今次發現佢係第一次玩鞦韆，仲有即興一齊玩摩天輪。嗰日去完一個島，睇睇時間仲有半個鐘就日落，望一望對面有個摩天輪，就問阿媽玩唔玩，佢話『唔玩啦』，因為之前去旅行試過話70歲以上唔畀玩，可能日本冇限制，就即興同佢玩摩天輪，撞啱時間一邊睇日落一邊玩摩天輪，好多第一次好開心。」

（即時娛樂）