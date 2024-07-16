方力申睇溫網男單決賽 跟湯告魯斯喜相逢：佢好好人 (15:25)

方力申（小方）日前到倫敦欣賞溫布頓男單決賽，在場內遇到國際巨星湯告魯斯（Tom Cruise），他在Ig分享：「男單決賽，聽講最平一萬蚊美金一張飛，有冇人要...我張飛梗係唔賣啦，男單決賽咁好睇！」

小方又貼出跟湯告魯斯的片段，片中2人私交甚篤，湯告魯斯還鬧着玩連打小方腹部幾下，湯告魯斯還在場刊上簽名，上款寫了Lik Sun Fong，小方寫道：「佢守諾言，簽名仲寫Lik Sun Fong...我哋傾咗幾次偈，佢好好人，我遲啲再分享呢個故事！」

今天（16日）小方再在Ig貼相及分享故事，他表示自己剛度過畢生難忘周末，除了親身在現場觀看溫布頓網球男女單決賽外，還遇到國際巨星湯告魯斯（Tom Cruise），絕對是錦上添花，小方寫道：「我跟他一共對話三次，第一次是自我介紹我也是演員，他說他為了拍戲，訓練弄傷右手，不能握手只能fist pump（碰拳），十分有禮貌。第二次是合影，因為他是勞力士邀請的客人，所以我們有幸能與他單獨合影，我跟他說他的敬業精神，是我們所有演員的榜樣，他還替我打氣（打肚）叫我加油，對在場人士合影，他都有求必應，來者不拒，十分親切。

最後一次是要準備出發看女單決賽，我忍不住再走去他身邊，（差點被保安推走）我說『甜生（心）先生』是其中一部我All time最喜歡的電影，我還買了這個戲他的親筆簽名照片，然後他由心的感謝支持，而且他叫我不用買他的簽名，他送我一個。決賽後我們在茶聚上又見面了，我....我再冒險上去，我給他看我收藏的那張簽名照片，之後工作人員拿出他簽上我的全名Lik Sun Fong的場刊。其實名（明）星真的很容易帶給粉絲歡樂，讓我們永世難忘，你做十分，我們回報一百分，『力申方』無憾了。」

（即時娛樂）