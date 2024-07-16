已故歌后李玟遺作曝光 重新演繹貓王經典歌曲贈母親 (16:25)

今年是已故歌后李玟（CoCo）出道30周年，粉絲對她的思念從未間斷，粉絲也盼望可以聽到更多CoCo未曾發布的作品。

就在今年，CoCo生前已錄製完畢但尚未出版的經典翻唱歌曲錄音，將陸續面世並出版專輯。這些經典歌曲是由CoCo擔任製作人，從2016年開始製作，CoCo挑選自己與家人喜愛的歌、抒發心情的歌，以及對當代有深刻影響的經典歌曲，以自己想法重新詮釋。

在6月15日CoCo李玟出道30周年紀念日當天，由家姐李秋林（Carol）﹑李思林（Nancy）和CoCo三姊妹合唱的《珍惜今天（When Will I See You Again）》已搶先釋出，這是繼1997年《我的翅膀》之後，李家三位姊妹再度合唱。

而《Always On My Mind》是CoCo全新發行的單曲，是CoCo重新演繹媽偶像貓王的經典歌曲，向來孝順CoCo曾在母親節發文說：「媽媽就是我的世界（My mom is the world to me）」，在選曲時也選了媽媽的最愛表達心聲。

這首1972年發行的歌曲，原是貓王與前妻仳離之後推出，歌詞中表達「失去後才知道珍惜」的深情與遺憾：也許我沒有時刻陪伴在你身旁，或是即時表達我的愛，但是你永遠在我心上。

CoCo演唱的版本將曲速放慢，以她自然到有如融入呼吸的R&B轉音，聲線從輕柔吟唱到高亢訴情，隨情緒蕩漾流轉，展現她唱功，與她想要傳達的心聲。

《Always On My Mind》今天（16日）全球同步數位上架，隨著單曲發行，台灣Sony Music也將發起歌迷與CoCo最美好回憶照片募集活動，從即日起到7月31日止，歌迷上傳分享自身與CoCo最美好回憶的一張照片或是影像至活動信箱，獲選照片有機會出現在之後的歌詞版MV中，串連起大家對CoCo滿滿的愛。

（即時娛樂）