已故歌后李玟遺作曝光 重新演繹貓王經典歌曲贈母親 (16:25)

CoCo重新演繹的《Always On My Mind》今天全球同步數位上架。(大會提供)

今年是已故歌后李玟(CoCo)出道30周年,粉絲對她的思念從未間斷,粉絲也盼望可以聽到更多CoCo未曾發布的作品。

就在今年,CoCo生前已錄製完畢但尚未出版的經典翻唱歌曲錄音,將陸續面世並出版專輯。這些經典歌曲是由CoCo擔任製作人,從2016年開始製作,CoCo挑選自己與家人喜愛的歌、抒發心情的歌,以及對當代有深刻影響的經典歌曲,以自己想法重新詮釋。

在6月15日CoCo李玟出道30周年紀念日當天,由家姐李秋林(Carol)﹑李思林(Nancy)和CoCo三姊妹合唱的《珍惜今天(When Will I See You Again)》已搶先釋出,這是繼1997年《我的翅膀》之後,李家三位姊妹再度合唱。

而《Always On My Mind》是CoCo全新發行的單曲,是CoCo重新演繹媽偶像貓王的經典歌曲,向來孝順CoCo曾在母親節發文說:「媽媽就是我的世界(My mom is the world to me)」,在選曲時也選了媽媽的最愛表達心聲。

這首1972年發行的歌曲,原是貓王與前妻仳離之後推出,歌詞中表達「失去後才知道珍惜」的深情與遺憾:也許我沒有時刻陪伴在你身旁,或是即時表達我的愛,但是你永遠在我心上。

CoCo演唱的版本將曲速放慢,以她自然到有如融入呼吸的R&B轉音,聲線從輕柔吟唱到高亢訴情,隨情緒蕩漾流轉,展現她唱功,與她想要傳達的心聲。

《Always On My Mind》今天(16日)全球同步數位上架,隨著單曲發行,台灣Sony Music也將發起歌迷與CoCo最美好回憶照片募集活動,從即日起到7月31日止,歌迷上傳分享自身與CoCo最美好回憶的一張照片或是影像至活動信箱,獲選照片有機會出現在之後的歌詞版MV中,串連起大家對CoCo滿滿的愛。

(即時娛樂)