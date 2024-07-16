謝君豪開班授演技 成就解鎖 見證學員蛻變 盼獲演出機會 (17:30)

影帝謝君豪從影多年獲獎無數，演技毋庸置疑。謝君豪演而優則教，最近抽空開辦大師班授徒，指導一眾新演員演技，包括劉沛蘅（Hillary）、陳毅燊（ANSONBEAN）、陳紫萱（Summer）、林熙彤（Hazel）等。日前10堂的演技課結束，學員們難得獲影帝賜教，感到非常榮幸，亦感激謝君豪傾囊相授，而見證學生們的蛻變，謝君豪感自豪，猶如成就解鎖：「佢哋每個人都有唔同嘅成長，呢樣嘢令我感覺打咗支強心針，即係自己教導都有啲成果，好似少少成就解鎖！」

大師班最後一堂，謝君豪及助教陳錦龍導演，跟學員們檢討學習成果，並勉勵大家，眾人依依不捨拍照留念，更向謝君豪送上感謝信，令他相當感動：「教書好開心㗎，首先第一樣嘢就係溫故知新，做演員好基本嘅嘢，自己教書嘅時候會諗番，然後提醒番自己，教學相長我覺得好有意思；第二樣嘢，就係睇到佢哋嘅成長，好開心同埋感動。」

12位學員包括：Hillary、ANSONBEAN、Summer、Hazel、陳伊霖、鄧沛楠、黎紫琦、范明𤋮、鄧啟軒、梅維瀚、管鋈及雅霖，當中不少人都有幕前經驗，亦有部分學員是素人，年齡由19歲至40多歲，橫跨不同年齡層，謝君豪讚他們每位在最後一堂結業表演都有突破，他說：「尤其係冇經驗嗰幾位，我真係由開頭佢哋第一堂上堂，好似好冇自信，講嘢好細聲，到𠵱家最後一堂，我覺得睇住佢哋嘅自信慢慢上嚟，我覺得呢樣嘢比任何嘢都重要，真係有少少做老師安慰嘅感覺。」

2016年，謝君豪哥已在香港浸會大學電影學院擔任客席講師，相隔多年又再執教鞭，皆因他之前參與演出時，遇到非常好學的年輕演員，另外一直都有不少人主動叩門求教，謝君豪決定藉住最近2個多月空檔，開辦這個10堂大師班，他又補充指開班另一原因，是自覺有份傳承責任：「做咗行業都好多年喇，我之前係好多前輩教過好多嘢，嗰啲唔係書本嘅嘢嚟，而係身體力行嘅經驗，我覺得都應該有責任分享，因為理論上嘅嘢，睇書可以睇到，你買本書都睇晒，頭先我同佢哋講，我話你哋上堂主要係分享一啲我對呢個演出睇法，你嘅老師對呢個演出有咩獨特體會同經驗，呢樣嘢先係最重要。」

謝君豪滿意學員表演，大讚他們有心又有天分，但對學員來說，謝君豪認為最重要還是有機會給大家實踐：「佢哋最缺乏嘅就係機會，其實一定要做得多，即係拳不離手，舞台劇又好電影又好，最緊要做得多，要多啲機會畀佢哋，喺度呼籲啊大家（業界）都用多啲年輕演員。」

問到會否再開班，謝君豪虛心指要先收集學生意見，檢討今次課堂內容，至於如何可以加入「謝家班」，他笑說：「好容易㗎咋，交學費，其實最緊要就係你鍾意咯，因為好辛苦，除咗課堂之外，你仲要花好多時間去排戲啦同對手夾啦，仲要返嚟做功課畀我睇，仲要當眾執戲，如果你唔鍾意嗰樣嘢，冇嗰個熱情，你可能覺得係負擔。」

上堂後，12名學員宴請謝君豪，謝師宴上大家舉杯賀畢業，席間互相交流課堂表現。學員們能從影帝兼劇帝身上學習，異口同聲獲益良多，Hillary說：「因為我嚟緊都要演舞台劇，今次呢10堂學嘅嘢，我覺得好幫到我，去分析我嚟緊工作嘅一啲角色。」ANSONBEAN說：「我發現自己都有好多好多嘢要戒，尤其係我可能行路好多小動作，都令到自己甩唔到自己嘅角色，我要繼續去努力，去做好佢。」

（即時娛樂）