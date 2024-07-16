反黑英雄｜林景程演技獲讚兼自帶喜感 被封馬國明接班人 (17:37)

警匪劇《反黑英雄》，昨晚（15日）一集劇情講述軒神（陳山聰飾）好友兼同袍燦哥（林景程飾），自一起目睹良師好友樹哥（鄭啟泰飾）死於陳祖耀（袁偉豪飾）槍下，表面看似熱血不再、頹喪度日，但內心由始至終未能走出樹哥慘死陰霾，直到驚覺自己患前列腺癌，加上察覺陳祖耀自殺一事疑點重重，即重拾鬥志，除重返樹哥當年遇害現場懷緬，並積極尋找陳祖耀下落為樹哥報仇。

林景程昨晚一集施展渾身解數，除了與張振朗、山聰一樣要在街上喪跑考驗體能；透過參加歌唱比賽入行的景程，又再度在劇集中大展歌喉搞笑跳唱《重口味》，但由於動聽不足，遭山聰無情熄機，場口搞笑。

另外林景程在其中兩個場口，亦憑微表情及金句有發揮。在向線人細劉（何偉業飾）攞料場口，當細劉勸說他：「𠵱家死嘅唔係你，已經係福氣」時，原本吃三文治的燦哥神色有異，除表現得難過又感觸外，更忍不住冷笑說：「唔死嘅人有幾痛苦，你唔知啫﹗」之後在與軒神爭拗應不應妄顧安危、獨自行動的場口，受到軒神連番阻撓燦哥激動地說：「最壞情况死咋嘛，我唔驚死呀，我驚死得冇價值呀！」

燦哥這個角色立體，除了前後有很大「反差感」，時而熱血、時而賴皮的「燦式金句」，亦令人印象深刻。談到獲封馬國明接班人，林景程開心說：「我拍《On Call》時已好鍾意馬明，我係以佢為奮鬥目標。」他笑言燦哥在劇中有著緩和作用的「輕鬆氣氛擔當」。有網民指他在《下流上車族》、《新聞女王》及《反黑》中，先後與鮑起靜、佘詩曼及陳山聰對戲都零怯場，他與山聰合作甚有火花，林景程說：「我遇到咁多神級對手，都係冇乜畀壓力我，我喺拍戲現場埋位前，基本上係唔出聲，可能佢哋因為咁覺得我係需要人呵護嘅麻甩佬，唔忍心畀壓力我啩。」

昨晚另一焦點是倪嘉雯（Carmen）及大騷琴技的張馳豪（Aska）。Carmen先後與兩位小鮮肉張馳豪及胡㻗有對手戲；不少網民指她是「嫰版Yoyo」，指她無論樣子、笑容甚至聲線，都有初出道陳自瑤的影子。

化身鋼琴王子的Aska亦相當搶焦，雖然Aska熱愛音樂且曾參與不少歌曲創作，但原來Aska的琴技只是「彈唱」初哥Level，並未達至表演級數，為了彈奏場口，Aska按劇組吩咐練習彈同一首歌。

（即時娛樂）