Di-Dar音樂劇場｜梁祖堯圓跳唱歌手夢 Sica發現骨頭障礙 (19:19)

由梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君、將首度伙拍葛民輝、岑珈其、何洛瑤（Sica）、鄧家杰（KaKit）、杜曦駿（Larry）、胡麗英（Grace）及梁浩邦合演的舞台劇《Di-Dar音樂劇場》，於8月9日起於葵青劇院演藝廳公演，並於8月29日起移師香港演藝學院歌劇院繼續演出。

《Di-Dar》以面臨殺校邊緣的中學作為背景，並以殯儀業作為故事主軸，負責編劇的梁祖堯天馬行空地構思瘋狂喜劇，但更瘋狂的是，阿祖邀請全體演員在劇中參與舞蹈部分。

阿祖笑言：「因為我冇時間做gym，所以拉埋大家落水，但係冇瘦到。」阿祖續說：「我覺得每個人都鍾意跳舞，話唔識跳舞嘅岑珈其，佢都好enjoy跳舞，你見佢嘅投入度，係勁enjoy！每個人都有佢嘅跳舞魂喺入面，跳舞呢件事係好開心，同埋揦手唔成勢嘅時候，觀眾亦會睇得好開心。」

開心從來都是發自內心最能感染人，今次這個演出陣容，在排練過程就充滿歡樂氛圍，其中肩負編舞責任的KaKit及Larry，享受自己職責。KaKit說：「今次係我第一次去排咁多個人嘅舞，我以往就連造星嗰啲，都唔係自己排，但一嚟就幫晒咁多個人排，仲要有啲人係完全冇跳舞底子，但睇到大家好enjoy去跳每一個step，呢個係最enjoy。」雖然有些人沒有舞蹈底子，但KaKit和Larry也構思難度稍高動作，讓本身懂得跳舞的人挑戰自己，Larry說：「我哋有個動作係要做側手翻，我哋好多人都未做到，包括我自己都未做到，諗住利用呢1個月練。」

不少觀眾在《全民造星4》時，已見識過Sica「舞功」，但Sica表示今次努力練舞，她說：「我有個錯覺以為自己跳舞都唔差，點知編咗好多locking﹑wave﹑isolation，突破緊我對跳舞嘅認知，原來我個骨頭係好多障礙，另外側手翻我都係唔識，然後當佢哋話仲要度多個前滾翻，我話我真係學唔切喇！」

說回編舞，作為年輕一輩的KaKit和Larry，今次亦要為阿君和阿葛排舞。面對前輩，2人可有壓力？KaKit說：「我完全冇壓力，好輕鬆，因為佢哋都係表演經驗超級豐富，我哋都係畀少少框架、Steps佢哋，然後都係自由發揮，例如我哋只係指導邊個位做邊啲，阿葛會問番我哋，係咪想妖啲定係型格啲character、動作畀阿君，然後我哋可以再度啲妖啲嘅畀阿君去試，然後就做到啲好妖嘅嘢出嚟。」Larry亦道：「佢哋全部都聽開歌，有基本嘅節拍感，音樂感好好，令到成件事好做好多，教起上嚟易好多快好多。」

跳舞當然要有歌曲，為了配合今次《Di-Dar》的故事內容，歌曲上亦有令人意想不到的驚喜。阿祖說：「我哋揀咗好多歌喺裡面表演，戲軌係我哋呢班人周圍拼湊埋一齊，無啦啦變咗跳唱組合，仲紅咗添！我哋會唱好多同殯儀有關嘅改編歌，但係啲歌完全係挑戰人類底線嘅極限，因為啲歌詞係挑戰禁忌，挑戰道德底線，同埋好好笑，我第一次睇嘅時候，我喺屋企笑咗出嚟。點解會有嗰啲歌，係因為戲軌係我哋唱呢啲歌，然後成為組合紅咗，好受歡迎，有好多fans，但啲fans都係孤魂野鬼，都係啲死咗或者想死嘅人，現實裏面做唔到呢件事，喺劇場世界裏面，就可以盡情發揮自己，我亦終於可以一圓成為跳唱歌手夢想。」

（即時娛樂）