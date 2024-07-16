港姐2024｜被盧凱怡落足鞋油 馮盈盈受落：青出於藍 (19:39)

來自河北的（9）陳甜甜、加拿大的（11）梁嘉莹以及荷蘭的（14）楊梓瑤，抽中成為「香港組」佳麗，她們受訪稱沒有失望。（劉永銳攝）

《2024香港小姐競選》15位佳麗與馮盈盈、邵初和江美儀，今天（16日）出席外景拍攝拜神儀式，現場公布佳麗們分批出發，到5個地方取景，有份到塞班島、新加坡、菲律賓的佳麗表現興奮，而被分派遊內蒙古和香港的佳麗則反應冷淡，形成強烈對比。

馮盈盈將伙麥美恩率領（7）秦冀雯、（8）盧凱怡及（12）鍾翠詩到塞班島，馮盈盈表示最少帶兩套泳裝配合拍攝：「知道有水上活動，泳裝都是運動款式。（搶師妹鋒頭？）不會，今年佳麗質素好高，我都眼前一亮！剛好被編入我組3位佳麗都是我心水，真是上天安排。」

對於盧凱怡在活動上狂擦鞋，指能到塞班島心情興奮，更激動的是能跟兩位偶像級的師姐同行，馮盈盈受落笑說：「大家是很好緣分。（口才叻過你？）希望她青出於藍比我更好！」

來自河北的（9）陳甜甜、加拿大的（11）梁嘉莹以及荷蘭的（14）楊梓瑤，抽中成為「香港組」佳麗，她們受訪稱沒有失望，出埠平時都可以，今次可趁拍攝好機會了解香港，楊梓瑤最希望到中環坐摩天輪觀光，又透露之前曾到過廟街算命，問到是否預測選美賽果？她笑說：「是的，我迷信，都滿意結果，詳情不透露，我都想去黃大仙廟看看。（打小人？）未試過，身邊小人不多。」

梁嘉莹指以前來香港，都是去主題樂園和行街，但未體驗在香港生活。陳甜甜希望嘗試爬山，又說：「我廣東話不好，希望爭取機會跟本地人多傾談，我好鍾意香港。」

「內蒙組」的佳麗有（5）莊曉婷、（6）李曼思和（15）俞可程，獲何沛珈及陳懿德隨行，俞可程坦言內蒙是神秘地方，不是旅行首選地點，但今次能跟攝製隊見識周圍探索，感覺特別：「很想試當地的馬羊駱駝乳製品。」

莊曉婷聽聞有安排拜訪活佛，笑言順道祈福，希望比賽有好成績，不過自己也會多做準備：「行程要坐車長達7小時，我會把握機會好好休息，（不怕被影睡相？）我會戴口罩睡覺，反而怕天氣凍和乾燥，會準備禦寒衣物和潤喉用品。」俞可程最怕乾燥影響面部爆瘡，一定要準備保濕面膜，李曼思表示曾去過高海拔地方，有信心能適應不同環境。

邵初則與江美儀7月底聯同（1）陳紫佟、（10）吳芷靖及（13）程姜月遊新加坡，江美儀笑言今次化身魔鬼主持，帶港姐嘗美食，看她們如何面對賽前考驗。邵初笑言此程新加坡之旅，抱住玩樂心態，奉旨跟江美儀搵食，希望帶出佳麗們性格，又大讚同組佳麗是自己心水：「『翻版蔡潔』程姜月很sweet，其實大家都有機會，今年質素好平均，所以要看性格。」

（2）倪樂琳、（3）王汛文以及（4）謝淑怡同為遊菲律賓碧瑤佳麗，倪樂琳做足功課，知道當地夫婦不設離婚制，希望可以跟那邊的女性交流。

（即時娛樂）