陳志雲銅鑼灣擺地攤搵人傾心事 小肥被臨時拉伕busking (22:12)

致力協助精神復元人士的康復及就業支援的善導會於8月24日賣旗日，近日展開連串街頭宣傳活動，善導會義務顧問陳志雲（Stephen）於銅鑼灣行人專用區擺地攤，與路人「街頭Stephen傾」，邀請途人放下繁忙的腳步，停下來傾訴心事，分享生活點滴。

Stephen說：「『做啲嘢』聽落好難，但其實好簡單的聆聽，可能已經是對方最需要的事。」途人駐足圍觀，短短半小時內，有過十位途人坐在野餐墊上和Stephen交流。學生說讀書壓力大，Stephen 鼓勵：「對自己有要求是好事，但也不需要逼自己，盡了力就好！」有人向他請教保持快樂的秘訣，亦有業界人士分享對精神健康的看法，「社會風氣是進步了，多了包容，但一說到要看精神科醫生或見輔導員，大家都仍然是有點忌諱。」

他被大家的熱情感動：「其實初時也有少許擔心，有誰會想在街頭和我傾心事呢？想不到大家都很踴躍和我傾偈及合照！」他說：「這是我曾參與的活動之中，令我得益最多、最感到高興的活動。很多時我們都會將精神復元人士加以負面標籤，其實真的不需要這樣做，精神復元人士的復康之路非常依賴大家的支持和接納。善導會正正就是要推動『自在共融』，和社會上被忽視的一群『同你心，同你行』！」

電影《年少日記》的小演員黃梓樂化身「返工應援團」，於午飯時間到太古坊一帶為一眾打工仔加油打氣。近日天氣持續酷熱，梓樂高舉「撐住！好快放工㗎啦！」、「攬實你」、「呵返你」的打氣牌，向途人送上消暑凍飲，更不時和途人來一個熱情的擁抱。梓樂說：「我記得之前拍電影時，聽過一句說話『我未必幫到你，但我會陪住你』，我不太懂得安慰別人，我就用擁抱送上關心吧！」梓樂希望透過擁抱分享溫暖和力量，讓大家在忙碌的工作之餘，感受到來自他人的關愛。他在活動後分享：「我覺得大人們都好像有點拘謹，可能返工真的很大壓力吧，又可能他們通宵看球賽再上班很累啦（活動當日為歐洲國家盃決賽翌日）！一開始都不敢主動擁抱別人，但是後來發現其實沒有想像中難。未必每個人都會主動走向我，但是原來為別人加油打氣都是一件很開心的事情！」

善導會同事及服務使用者於中環碼頭對開空地即場演唱宣傳 8.24善導會全港賣旗日時，發覺歌手小肥在人群之中，上前邀請對方參與演唱。小肥說：「我約了朋友在中環，剛好在附近經過，聽到有人在busking，作為歌手的我，聽到人唱歌，很自然就停下來聽聽啦，然後就這樣給『捕獲』了，哈哈！」小肥表示起初也有點尷尬，但知道活動是為慈善，就覺得很有意義：「能用自己的歌曲帶給別人能量，是很幸福的事。」

(即時娛樂）