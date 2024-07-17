蕭徽勇揸的士獲乘客讚好 分享窩心故事 戲裏戲外做司機 (00:08)

今年初蕭徽勇（Gordon哥哥）約滿TVB不獲續約，離開效力23年的公司。他原本是藝員合約並兼配音工作，兩年前被TVB cut騷，不再續藝員約，轉到配音組成全職配音員。兩年合約屆滿，他只收到一封「多謝信」就結束賓主關係。離開前沒有人跟他交代過，Gordon哥哥說：「覺得好冷漠。」

他早在4年前謀後路兼職揸的士，離開TVB後做全職的士司機。近日Gordon哥哥搭港鐵被認出偷拍照並在網上分享，他曾擔任兒童節目主持，照片勾起不少人童年回憶，不少人留言。有網民分享搭的士好人好事，遇到好心的士司機，就是蕭徽勇。該網民稱上的士時已認出Gordon哥哥，當時想趕巴士尾班車，但落的士時巴士剛離站。Gordon哥哥跟她說：「阿妹 上車！我幫你追返架車！」最後她直接搭的士返家，她付120元車資時，Gordon哥哥退回20元給她，只收100元。該網民對Gordon哥哥表示尊敬，說：「做藝人真係好唔容易，見佢繼續有喺呢行努力，同時出嚟揸的士維持生計，覺得好感動之餘好respect佢，每個artist都値得被看見。」也有其他網民分享曾搭Gordon哥哥的車，讚他好禮貌。在網民廣傳下，Gordon哥哥也現「真身」留言：「多謝你喔！」他形容這是一個窩心的故事，好多香港人的支持與鼓勵，好感動。

Gordon哥哥受訪提及近況，他繼續演藝工作，《反轉腦朋友》阿燥是他配音的，近日又參加ViuTV新劇《數字人生》演出，飾演的士司機。

（即時娛樂）