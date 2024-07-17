鄭秀文分享舞台助新人 陳凱詠跟Sammi同台跳唱嗌夢幻 (14:32)

鄭秀文（Sammi）昨晚（16日）在紅館舉行第4場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），好友任賢齊（小齊）、蔡卓妍（阿Sa）、導演莊文強、蔡穎恩（Evelyn）與老公攝影師譚運佳、Vian@Me&、內地歌手蘇運瑩等捧場。

Sammi換上黑色水晶短裙跟表演嘉賓陳凱詠（Jace）合唱《煞科》，觀眾勁High，昨晚Jace出場前，Sammi說：「今（昨）晚呢位嘉賓，我覺得好啱口味，唱快歌又得唱慢歌又得，充滿energy嘅新晉歌手。現場觀眾未必個個都認識佢，但我覺得呢個舞台，我好希望能夠分享畀啲新歌手。舞台我就分享咗啦，至於你嘅演出，能唔能夠打動到觀眾？就要靠你自己啦！」然後音樂響起《煞科》，Jace毫無怯場，跟Sammi台上又唱又跳，還加入一段Rap，全場High爆，Jace興奮高呼：「好夢幻呀，我同Sammi一齊唱歌呀！」

唱完後2人擁抱，Sammi說：「每一個歌手都係由新人開始，當初好多前輩歌手畀咗好多機會我上舞台，我先至可以慢慢一步一步行到今天，我都希望今次演唱會，可以同啲比較新晉嘅歌手分享。」

Jace首次踏上紅館舞台，說：「感覺太神奇，好正呀，咁近距離感受Sammi嘅energy。你鼓勵咗我好多，因為之前一段時間唔係好容易過，但Sammi超好，私下同我講咗啲說話，令我覺得我真係要加油。」全場觀眾報以掌聲。

Sammi續說：「長路漫漫，前面嘅路係你哋㗎啦，你要加油呀！」然後Jace送上一個湯壼，說：「我本身諗住自己煲湯，但考慮Sammi健康，所以裏面係我寫嘅一張湯券，等你演唱會完成之後，可以隨時兌換我煲嘅湯。」Sammi笑說：「唔怪之得個壼輕飄飄啦！」Sammi隨後落台換衫，Jace與帶來的舞蹈員表演自己的歌曲《百妖夜行的修行》。

（即時娛樂）