任賢齊盼再跟鄭秀文拍戲 Sammi笑小齊「浪花」變「老花」 (14:42)

小齊即興與Sammi唱了一段《浪花一朵朵》，不過Sammi笑指他將「浪花」說成「老花」，廣東話有待進步，全場爆笑。（大會提供）

鄭秀文（Sammi）昨晚（16日）在紅館舉行第4場個唱，捧場嘉賓包括任賢齊（小齊）、蔡卓妍（阿Sa）、導演莊文強等。

演唱會接近尾聲，全場大叫encore，Sammi唱完新歌《盲盒》後，便對觀眾說：「我知你哋好需要集體回憶，鍾意比較熟悉嘅歌，大家記唔記得幾廿年前（24年前）《夏日的麼麼茶》？『麼麼茶』今（昨）日嚟咗呀，小齊！『麼麼茶』今（昨）日好風騷喎，粉紅色tee、白色框眼鏡、仲有牛仔帽。」

小齊拿起咪高峰跟觀眾打招呼，全場歡呼，小齊說：「『麼麼茶』一路喺馬來西亞嘅熱浪島等Sammi返嚟，等唔到，我就嚟香港搵你！點知我一返嚟香港，個個叫我『秋哥』，因為《九龍城寨之圍城》！」Sammi興奮地說：「恭喜你，過億票房！」

小齊表示期待再跟Sammi合作拍電影，說：「你攞獎嘅時候，我仲開心過自己攞，好感動！」Sammi說：「終於攞到啦，Yeah！有夢想唔好放棄，70歲都係攞獎時，你加油，演技再進步啲呀！」然後小齊即興與Sammi唱了一段電影《夏日麼麼茶》主題曲《浪花一朵朵》，不過Sammi笑指他將「浪花」說成「老花」，廣東話有待進步，全場爆笑。

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（即時娛樂）