書展2024｜蔡一傑冒生命危險 嘗梅姐廚勢：賣相靚但未熟 (16:04)

蔡一傑今天（17日）到會展出席其新書《傑少煮意》分享會，跟一眾粉絲分享下廚心得。蔡一傑受訪時表示小時候家境清貧，9、10歲已跟母親去街市買餸並入廚房幫手，培養出下廚興趣及懂得照顧自己，有次他考試成績未如理想，被父母罰他不准吃飯，由於他太肚餓，半夜三更自己炒飯吃，他說：「小時候的訓練很重要，所以家長不要太寵愛自己的子女，因沒親身接觸過不會學得懂。」

蔡一傑表示很多藝人朋友都試過其廚藝，包括師父梅艷芳（梅姐）、羅文、袁詠儀、張智霖和阮兆祥等，他們都讚不絕口：「吃得最多是梅姐，她一得閒就叫我煮東西給她吃，她最愛薑葱炒蟹。」

傑仔透露梅姐也試過下廚給草蜢吃，笑言他們冒生命危險去吃，他說：「她煮了草菇炆雞翼叫我們吃，賣相好靚但入面還未熟，我們取笑她，她就說：『咁你哋食唔食？』她難得入廚，當然生都要食。」

蔡一傑經營網上頻道已3年，初時大家不相信他懂下廚，而他亦估不到吸引一班小粉絲，由喜歡看他下廚，變成小歌迷，他說：「這些小朋友不知道我另一個身分是歌手，可能覺得我烹調時生鬼，又跳舞又講笑，教授方法輕鬆易學，因而喜歡我，今次是我第一次出書，將過去3年部分煮過的菜式輯錄成書，未來希望推出第二本﹑第三本。」

（即時娛樂）