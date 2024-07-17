反黑英雄｜傅嘉莉素顏上陣演貪靚師奶 孭對手上落斜路搞到甩甲 (16:19)

Kelly在劇中負責幫林太洗頭，手勢純熟，她表示在真實髮型屋取景拍攝，特意早到現場向員工學藝。（大會提供）

警匪劇《反黑英雄》昨晚（16日）播出的第17集，傅嘉莉（Kelly）飾演的珊珊，眼見老公國威（張頴康飾）為了幫外母（潘芳芳飾）還巨債備受龐大經濟壓力，自覺有責兼愧對老公的珊珊，不斷向老公撒嬌要求外出工作；機緣巧合下，珊珊在髮型屋任職髮型助理，由於工作認真兼意外救了VIP林太（譚淑瑩飾），事業似乎相當有起色。

Kelly在劇中負責幫林太洗頭，手勢純熟，她表示在真實髮型屋取景拍攝，特意早到現場向員工學藝，更學完即拍：「我都唔可以太叻，因為都係講我啱啱學，拍嗰陣都驚啲水彈到對手塊面，雖然唔係咁易，但都好好玩，呢個亦係做演員好玩嘅地方。」

談到昨晚營救林太時，足足孭對方走大半條斜路，Kelly笑言該場戲眼看很短（約50秒），但拍了一整個晚上，Kelly說：「嗰場戲真係唔容易，第一始終係斜路，孭住對手都怕自己大意會跌親人，拍之前拉晒筋，淨係呢場戲都拍咗成晚，我來回唔知行咗幾多次；另外孭對手上身都係難，每次要喺啲位置比較低嘅樓梯級畀佢上，上完之後再行番去中間位先開始拍；亦試過直情唔落地等，因為落咗地再上返去好麻煩，都試過孭住對手（林太）幾分鐘等Roll機，真係幾攰。仲要有個鏡頭講我有少少跣腳，拍嗰時我又係好驚跌親林太。同埋拍嗰日好凍，大概11度左右，我又唔著得褸，因為要連戲，好彩行嚟行去就冇咁難過。」Kelly指當晚穿的鞋子不太合適，拍完後驚現兩隻腳趾公甩甲。

Kelly今次演貪靚師奶仔，很多居家戲分均素顏上陣，Kelly笑言：「因為我好鍾意做戲，角色需要點我就會點，唔會諗傅嘉莉會點諗，主要都係想觀眾睇時投入到多啲。」

（即時娛樂）