書展2024｜李龍基拒單獨與異性出街 親解演唱會延期一事 (17:09)

李龍基解䆁由宣布舉行演唱會至實際舉行日期，因時間太倉促，主辦機構才決定延期，至於延至何時，他亦不知道。（劉永銳攝）

無綫娛樂新聞主播賴彥妤今天（17日）到會展出席其新書《治癒哲學 Vilosophy》簽名會，獲李龍基（基哥）、「中一生」支嚳儀﹑黃洛妍等到場支持。

賴彥妤表示這本書由籌備至完成只得幾個月時間，經過千辛萬苦在團隊鼓勵下，才完成這個不可能任務，該書切合她早前創業開辦香薰蠟燭工作坊的理念，希望透過這本書，令大家得到身心靈健康。

她透露已送新書給基哥，基哥將此書轉給在監中服刑的未婚妻王青霞（Chris），希過可以幫到對方。問她有否開解基哥？ 她指自己是朋友的樹窿和開心果，她有和基哥傾偈，但主要是工作上交流，說：「基哥是個感性的人，經常提起Chris，很關心她。」

基哥表示Chris很喜歡看書，在監獄中期間，他已送了60多本書給她，藉着看書打發時間。談到他原本7月21日在旺角麥花臣場館，舉行的「李龍基《真情流淚•基不可失》 香港演唱會2024」，因不可抗力因素宣布延期一事，他解䆁由宣布舉行演唱會至實際舉行日期，因時間太倉促，主辦機構才決定延期，至於延至何時，他亦不知道，說：「現在攞期好難，幾時有期就幾時做。」

早前他與女兒同行被誤會另結新歡？他說：「我都有和女兒講過，現在很多人影我，與我一起，可能會被人誤會你是我新女友，但女兒說不介意，報道出街後，她沒有不開心。為怕惹人誤會，我現在好避忌，不會單獨與異性同行。」

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（即時娛樂）