Tyson Yoshi 30歲生日開工搵銀 魏浚笙要驚喜盼女友求婚 (17:43)

Jeffrey表示女友不喜歡搞大龍鳳，反而他自己有少女心，想要驚喜。（林蘊兒攝）

Tyson Yoshi（程浚彥）今天（17日）30歲生日，但他未有放假休息，聯同好兄弟魏浚笙（Jeffrey）出席時尚品牌香水期間限定店開幕活動，生日照搵真銀。他透露完成活動後即搭飛機離港，到台灣拍新歌MV，未婚妻Christy未有同行陪伴度生日。壽星仔獲贈粉紅色跑車造型生日蛋糕，但表明大家不必為他唱生日歌；Jeffrey祝老友身體健康和開心，場外大批粉絲大叫「生日快樂」賀壽。

Tyson Yoshi分享生日願望，盼年底英國演出順利，明年在港成功辦個唱，完成後便可專心搞人生大事，他預告明年婚禮在外地舉行，順便輕鬆休息1至2星期。

他說：「可能屆時好多歌手突然說要飛到外國同一地方拍MV，Jeffrey當然是婚禮被邀嘉賓名單內，但是否擔任兄弟團就未決定，要等影完婚紗相，才正式發請柬。」

盛傳Tyson Yoshi與Kayan9896（吳家忻）鬧不和，現場突然有人大叫「9896」，Tyson Yoshi扮充耳不聞。問有否為此感掃興，他只回應：「唔明你講乜嘢」，繼續避談對方。

Jeffrey表示打算約Tyson Yoshi食飯和健身，見Jeffrey右手腕貼膠布，他解釋煮壽喜燒時不慎燙傷，但不擔心留疤，認為男人有一兩條疤痕才夠Man。Tyson Yoshi提議紋身，試將女友名字紋在疤痕位置掩飾，Jeffrey笑而不語。

對於Tyson Yoshi上月在舞台演出時，公開向女友求婚成熱話，Jeffrey深受感動又讚他們甜蜜，不過暫時無意效法。他說：「未知會幾時求婚，但據我10年的觀察，女友不喜歡搞大龍鳳，反而我有少女心，想要驚喜，視乎當下心情，或者反傳統由她先向我求婚，等我講Yes，然後全程由我著手籌備婚禮。」

（即時娛樂）