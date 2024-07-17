《塔羅牌》入圍競賽單元 曹汝貞再踏康城 《單身2》Dex初嘗拍劇滋味 (18:55)

《塔羅牌》以一集一故事的形式，講述主角不約而同收到一張神秘塔羅牌後，竟相繼出現牌中預言的不思議事件。（大會提供）

由《上流寄生族》女星曹汝貞、朴河宣、高圭弼和綜藝《單身即地獄2》Dex（金珍映）聯合主演的單元韓劇《塔羅牌》，以塔羅詛咒為概念，組成7個驚悚懸疑駭人故事。劇集已經登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費緊貼進度。

《塔羅牌》以一集一故事的形式，講述主角不約而同收到一張神秘塔羅牌後，竟相繼出現牌中預言的不思議事件，陷入殘酷詛咒的故事！全劇分為7個單元，包括「一人保險箱」、「釣魚」、「聖誕老人來訪」、「請把它扔掉」、「回家」、「出租媽媽」及「夫妻經理人」，每集由一張具有象徵意義的塔羅牌，帶領觀眾進入離奇詭秘謎團。

《塔羅牌》除找來曹汝貞和高圭弼等資深演員拍攝，更邀請到憑《單身2》人氣急升、有「軍隊臉蛋」之稱的肌肉型男Dex首次演出，初嘗演技挑戰的他，成為本劇其中一集「請把它扔掉」主角「外賣王」，惹起網民熱議，製作組呼籲觀眾多多支持：「請期待Dex展示他的演員魅力，同時留意本劇所有演員帶來的衝擊火花！」

早前《塔羅牌》入選今屆康城影展短篇競賽單元系列，今次更是韓國首次入圍該類別的作品；影展上率先公開由曹汝貞主演的「聖誕老人來訪」，播畢更獲全場觀眾報以熱烈掌聲，大讚故事刺激兼充滿韓國本土特色！相隔5年再次進軍康城的曹汝貞坦言驚喜：「因為《塔羅牌》受邀參加康城影展，我感到自豪和高興！劇集取得了很好成果，也能夠藉此向世界推廣韓劇，非常幸福。」

（即時娛樂）