方力申帶建議書跟泳總開會 革新仍未成功：小朋友發展屬長遠計 (19:41)

方力申（小方）、黃翠如今天（17日）出席《2024巴黎奧運盡在TVB》記者會，談到小方公開批評泳總制度不公平後，泳總發聲明准許其泳會男童參加游泳錦標賽，他表示接到很多人恭喜，但自己認為革新尚未成功，活動後會聯同議員趕往泳總開會，他說：「因為泳總只准個男童參加一次比賽，之後要再申請，小朋友發展是長遠計，需要透過訓練和比賽進步，不是一次比賽就認定他的成績，而且他是以個人名義參賽，不是跟所屬泳會就好奇怪，好似抹殺了他的教練和泳會努力 ，我準備了7、8頁建議書，向泳總表達正向意見。」

小方指今次事件迴響很大，自己亦被人鬧，但留意到市民對運動員尊重度加強了：「不懂運動的人，都明白發生什麼事，泳總制度是需要優化的。」

黃翠如首次擔任奧運節目主持，本月22日啟程飛巴黎實地採訪，她展示獲派發1吋厚的奧運天書，共有268頁，需要隨身帶上機閱讀，她說：「之後已開會，團隊分3隊工作會很忙，我主要負面奧運旅遊資訊、周邊氣氛，今次都要找很多資料，屆時每朝8點開會傾工作，也要周圍去，可能會忙到沒時間食早餐，感覺似回到以前做旅遊節目。」

她大爆老公蕭正楠擔心她失魂，笑說：「老公叫我帶2部電話，又幫準備掛心口的小袋仔，團隊同事都提醒搭地鐵要小心扒手，證件不會帶出街，錢都不會帶，只帶一張信用卡。」

翠如期待能進入奧運場地，欣賞開幕禮、跳水和划艇比賽項目，但聽到小方經驗分享得知，可能只能留在傳媒室睇電視直播，她說：「訪問運動員我沒有份，由小方負責，我唯一可能在奧運村和餐廳遇到奧運選手。」

（即時娛樂）