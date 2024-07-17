書展2024｜胡慧中棄做虎媽 對女兒何嘉珍出詩集感不可思議 (19:51)

胡慧中和何志平所生的女兒何嘉珍，今天（17日）現身書展，為其首本著作詩集《相信光》宣傳，胡慧中、何志平和嫲嫲等到場支持，何嘉珍指自己由細到大，都喜歡寫一些發泄自己感情的詩、語錄和鼓勵人生的說話。

胡慧中從來沒鼓勵女兒寫詩，只想做虎媽，希望女兒唸數學、化學和物理，將來做科學家和醫生，又安排她游水、打波和騎馬等，什麼都給她試，但她全部不喜歡，浪費了她的心機，又指女兒喜歡躲在房內寫詩，她也感到無言。

直至她看完詩集其中一首《母親的海》，大為感動，才決定鼓勵和幫助女兒出詩集，她說：「有日我回到家，她給我看這首詩表，我看到眼濕濕，好感動，不敢相信出自她手筆，女兒將來可能是第98個張愛玲，既然有機會，就不可以抹殺她的火苗。我不需要她光宗耀祖及為我爭光，她做自己想做的事情便可，10幾年前已放棄做虎媽，只要不是犯法，就任由她自己成長。」

問何嘉珍只寫詩給媽媽，沒寫給爸爸，爸爸有否呷醋？何嘉珍表示沒有，爸爸都有幫她寫序，她小時候寫的詩，爸爸都有看過，沒給任何評語，但就轉給朋友看。胡慧中爆老公有少許呷醋，笑言呷醋也是家庭樂趣，不可以常常甜蜜。至於會否再出書，何嘉珍表示順其自然，寫作也要時間和靈感。胡慧中說：「女兒出世時，都沒想過她今日成為作者出書，對她來講夢想成真，對我仍覺得不可思議，像發夢一樣不真實。」

（即時娛樂）