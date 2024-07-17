吳思遠緊張同業：政府要說好香港故事 不如拍好香港電影 (22:32)

資深電影人吳思遠今日到會展出席《香港電影裏戲外傳奇》座談會，分享數十年電影生涯拍戲的經歷和點滴。見證香港電影業最輝煌時期與興衰的吳思遠表示香港電影跟香港其他工業一樣，由無到有，由弱到強，更值得驕傲是香港電影可以去到全世界，一講起李小龍、成龍和李連杰，無人不曉，所以現在政府稱要說好香港故事，倒不如再拍好香港電影。他說：「我當年監製，成龍演出的《蛇形刁手》在哥倫比亞電影展上映，原本只放映1場，因反應熱烈，連放3場，外國發行公司對我說這部片在中南美洲票房好過007《鐵金剛》，所以電影影響力很厲害。我們要知香港的價值何在，不要因為地方細人少，其實每個香港人都很聰明。」

他又指已故倪匡寫過很多電影劇本，但出貨不認人：「我搵過他寫一個劇本，他寫得很快，話寫兩個星期，其實一星期就搞掂，但他不會交稿，他話寫太快就不值錢。 他一手收錢一手交貨，交貨後有問題不會幫你改，徐克不知，再約倪匡出來，結果被倪匡拋下一句粗口即走人。倪匡很多電影劇本去到文筆極佳的張徹手上，聽聞都會改寫，令部戲更好。」在旁的主持沈西城確認真有其事，表示倪匡曾跟他說，張徹會將劇本重寫一次，只剩下5個字『獨臂刀 倪匡』。

吳思遠雖然沒有跟李小龍合作過，但知道李小龍入行經過和故事。當年《唐山大兄》在港上映午夜場，搵李小龍回港拍戲的嘉禾電影公司也不睇好，登個廣告好細，怎料放映完全場轟動，掌聲如雷，嘉禾知執到寶，即安排李小龍人入住九龍塘房屋。他說：「講起這間屋我就嬲，李小龍過世後，這間屋應改做李小龍博物館，屋主願意捐出，但因政府不肯滿足對方一個要求而告吹。我跟政府講，不如由當時身為導演會會長的我，帶同一些演員去跟對方傾，而我亦已收集很多李小龍照片，錄影帶等資料，對方一答應，李小龍故居便可重現，但政府話不關我事，不用我去傾，現在間屋已拆，外國遊客想搵李小龍故居都冇，這就是損失，寶物不知寶。」沈西城表示現在有夜繽紛和廟街。吳思遠說：「是蚊比同牛比，香港政府要識寶識貨，識得我們有才華的後生人，畀機會他們，不要動不動這樣不可，那樣不可，這樣不拍得，那樣不講得，香港幾十年來崇尚自由，有時他們會講錯說話和做錯東西，但在過程中會自我糾正，行回正路，要畀機會年青人、每個香港人，我見到香港高官亦這樣說。直至今日為止，見到內地電影局領導都是這樣說，香港有它的特性和特點。」

吳思遠又指香港電影人如何愛國和香港，當年華東水災，全港電影人不收分亳拍了部《豪門夜宴》及義唱籌款，所得善款全部用作賑災用途。之後內地有什麼天災，香港電影界都一呼百應，籌款賑災。他說：「國家有困難我們幫，所以今日香港電影有困難，國家是否要幫？我那麼激動，因為我緊張，再這樣下去，香港電影就嚟冇㗎啦！」

（即時娛樂）