陳家樂學習做稱職多功能老公 偶爾送小驚喜 (23:06)

陳家樂與師妹鍾雅婷為餐廳35周年拍攝電視廣告，他在片中繼續飾演愛惜老婆的多功能老公，在廚房化身「愛的戰士」為飾演老婆的鍾雅婷擋蟹、落力「瞓身」出演。

他在廣告中與另一半盡顯甜蜜，被問現實生活如何保持婚姻生活甜蜜？家樂笑說：「我亦在學習成為一個稱職的多功能老公，她很多時候都像廣告中大叫『等我嚟！』不但成日常的口頭禪，更變成兩人專屬的愛的宣言，每次見對方甜絲絲微笑就十分滿足。

其中一幕女主角在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂盡顯老公本色手執煲蓋上演英雄擋蟹，場面搞笑。家樂被問日常是否一樣上演過同類型事件？他笑言自己是緊張大師：「平日外出瞻前顧後，很多時候反被對方籲自己放鬆一點，被笑指日後小朋友出世後一定十分緊張，要準備每日一奶茶提神。」

廣告中女主角為哄家樂，從後緊抱並示意由她下廚，惟家樂頓時變臉面有難色，更一口氣喝光「伏」味濃的章魚湯，大騷演技。有指他無意間流露真情，他立即耍手擰頭，並笑言現實生活正正相反：「對方很喜歡下廚，而且廚藝了得，惟現在不方便出入廚房，所以間中會由我親自下廚，但她都會向我面露難色，所以間中會到附近的茶餐廳，簡單吃一些，尤其最喜歡叉燒。」他因工作經常不在港，他信心十足說獲老婆體諒：「不用工作時都會陪伴她，偶爾為對方帶來一些小驚喜。」

（即時娛樂）