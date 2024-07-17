譚詠麟生日月開始 期望世界和平 大家開心健康 (22:45)

譚詠麟（阿倫）日前以大使身分參與於文化中心舉行的「2024年世界青少年合唱節暨第一屆大灣區合唱節」開幕禮及當表演嘉賓。世界青少年合唱節集合23個國家共2600青少年參與，阿倫當晚和口琴家李俊樂加上香港兒童合唱團及烏托邦合同唱團，超過100人一起同台合唱了《朋友》和《To Love Somebody》，阿倫說：「今次表演，單靠鋼琴及一支口琴和國際青少年們用口唱出多層次的音樂，令到《To Love Somebody 》這首歌注入了不同的養份，兼有另外一種欣賞的方向！」在幾乎沒有樂器伴奏下，以人聲合奏多層次的音樂，齊以歌聲傳揚「愛與和平」的主題，場面相當感動和震撼。阿倫衷心說：「當今戰亂禍延，希望透過這次演出帶出一個和平與愛的重要性，也希望小朋友懂得珍惜得來不易的和平。」

阿倫雖然8月23日才生日，但他的「生日月」通常早於7月便開始慶祝，前日他便收到朋友所送的第一個生日蛋糕。阿倫笑言以為只跟一班「老餅」朋友聚舊食飯，食到尾聲時，他見侍應從遠遠拿著一個「菠蘿炒飯」送到他面前，望真才知原來是個芒果蛋糕：「明明食到好飽仲來多個菠蘿飯，哈哈，不過沒想到這個愛心蛋糕都真係好好味喎！」他又笑指今年這麼早就有蛋糕切，可能會破到往年切蛋糕的紀錄。阿倫的生日願望，他期望世界和平，家人朋友都身體健康，大家都開開心心。

（即時娛樂）