盧瀚霆沖繩拍新歌MV當度假 戶外取景爆汗變「流汗霆」 (13:43)

盧瀚霆（Anson Lo）推出充滿夏日歡樂氣氛的新歌《Hey Hey OK!》，他早前特別前往日本沖繩拍MV，趁機來一趟快閃旅行，寓工作於娛樂。首次推出感覺繽紛的歌曲，Anson Lo說︰「《Hey Hey OK!》係專門為暑假而推出。一直好想推出一首夏天氛圍嘅歌，一來未試過做夏日風格，二來對上幾首歌都係比較暗黑，或者係關於自己內心世界、遇上悲慘遭遇嘅情歌，所以好想出一首好開心嘅歌，為大家帶來唔同感覺。」

Anson Lo與團隊到沖繩拍攝MV，他直言一直想去沖繩度假︰「一向知道沖繩係一個陽光與海灘、景色好靚好悠閒好舒服嘅地方，所以一有呢首歌喺手，腦海中就覺得如果可以去沖繩拍到陽光與海灘就好喇！」去到沖繩拍攝，向來工作行程緊湊的Anson Lo也重拾兒時樂趣，玩得投入。他笑言：「今次嚟到沖繩真係好開心，因為可以當度假，同埋自己好耐未試過喺沙灘、海邊玩，所以都諗番起自己以前細路仔嘅時候。我中學時候係校內泳隊，所以以前係好鍾意游水，但慢慢愈嚟愈大個之後就好少游水，所以今次喺MV裏面撐水上滑板係自己嘅初體驗。夏天令我聯想起食雪糕、陽光與海灘、游水，今次MV滿足晒所有我自己對夏天嘅期望同願望。」

Anson Lo表示首次試撐水上滑板，是拍攝MV時最有趣的地方。他解釋︰「啲MV畫面睇落好似撐得好有型、好開心，但其實鏡頭背後或者剪走咗嘅，都係我蝦碌，幾乎反艇嘅畫面，呢個拍攝過程都幾搞笑。最辛苦兼最沒趣嘅事情就係化妝，因為第一次拍MV咁多戶外場景，而流汗係我自己一個最大嘅挑戰，好多粉絲都幫我起咗個花名叫『流汗霆』，因為我真係好大汗，所以今次補妝補咗好多次，補妝嘅過程好沒趣 。另外，我塊面寫住『Hey Hey OK OK』，係花咗個幾鐘雕啲字出嚟，真係好考耐性，要多謝化妝師嘅神來之筆。」

（即時娛樂）