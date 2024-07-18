翁靜晶步入花甲之年 計劃人生最後旅途 盼開免費動物診所 (17:15)

翁靜晶昨天（17日）在丈夫何猷彪陪伴下現身書展座談會，她表示其第13本《危險人物》系列新書因找尋配套照片及蒐集更詳細資料需時，未能趕及在書展期間推出，但一定會在今年內面世。除了紙本新書，翁靜晶透露今年亦會推出電子書《娛樂圈99奇案》︰「很多人都想我出電子書，我本身不想，因放出『大海』後就會失去版權，我比較老土，還是喜歡實體書。不過，我已步入花甲之年，是時候退場。要考慮什麼要留下，什麼該送出去。我也想過交給誰去負責我的書籍版權，拿版權費來做善事，或一次過將所有書放出『大海』。我已走入人生最後一段路，要計劃好未來，一直希望開設免費動物診所幫助小動物。」

她在座談會上談及歐陽炳強個案時，透露顏卓靈早前詢問她有關歐陽炳強的事，就知道有公司想將之拍成電影。翁靜晶說︰「不時有電影公司問我攞料，亦有很多市民大眾向我諮詢意見，但我沒那麼多時間，不可回答太多。而且我是律師，諮詢是要收費的，不能有問必答。除非跟對方很有交情，像《金手指》上映時，Uncle楊受成親自找我，想我在頻道上談論這個人物，我就一定要幫，而且會將我收到的費用捐出去作慈善用途。」

《東張西望》何伯何太事件中的何太質疑其律師資格， 曾表示會向何太發律師信的翁靜晶說︰「不會透露部署。有些人要看身分，大家有很大距離，所以沒什麼好處。而且何家會保護我，不是我要做就做。我有事，老公不會不理。」

（即時娛樂）