反黑英雄｜丘梓謙盼成為多元演員 九成半動作戲親身上陣 (17:41)

TVB劇集《反黑英雄》昨晚（17日）一集揭出殺死番茄（林俊其飾）的真兇竟是膽小又怕事的西敏寺（顏仟汶飾），西敏寺更因而被社團小頭目Wifi哥（葉泓聲飾）威脅成為毒品拆家。六神無主的西敏寺獲女兒阿怡（曾文心飾）獻計及支持，2人成為最佳拍檔。另邊廂，被誤會是「殺茄真兇」的阿占（丘梓謙飾）逃避軒神（陳山聰飾）、黑幫及㯋琪（朱晨麗飾）黑白兩道追捕期間有多幕動作戲，他就地取材以花盆、火鍋、梳化、鐵櫃及大型垃圾袋作反抗武器。

談到劇中多場動作戲，丘梓謙說︰「我估大概都拍咗7、8日，又室內又室外。其實跑嗰度，我好有經驗，因為之前拍《爆裂點》都係跑到氣絕咁滯，嗰時仲要夏天跑，成30幾度。」他表示為向多元演員目標進發及拍出好效果，近九成半場面都是親身上陣。丘梓謙說︰「火鍋店成場戲，又反枱又衝入廚房又打人又避人，我真係全部自己親身上陣咁滯，除咗一個鏡頭因為我對腳啲筋太硬，踢得唔夠高要搵替身補替。嗰場我由上晝6點打到中午12點幾，但前一日因為我拍另一場打戲拗到隻左手，變相嗰日打都有少少辛苦，但武指同導演有就住我，不斷設計啲盡量畀我用右手嘅場口。其實拍到尾段我隻左手差唔多舉唔起，但我都頂埋佢，因為我想動作戲盡量自己做番。」

據知，丘梓謙在劇中還會有打擂台戲。他表示打拳戲比跑步更辛苦，但感覺很爽。丘梓謙沒有為打拳戲刻意操大隻︰「開拍之前，劇組有話想我練體能同敏捷度，但就唔使練好大隻，話太大隻唔似𡃁仔。張振朗有拍攝《拳王》經驗，佢有教我點樣打得靚啲同準確啲，仲幫我綁拳套入面嘅繃帶。」

（即時娛樂）