連詩雅誕5.9磅女兒 陳家樂抱初生小公主入懷 激動落淚 (19:12)

分娩後的連詩雅雖有點疲累，為了女兒健康已嘗試餵人奶。（大會提供）

連詩雅（Shiga）擇日今天（18日）入院開刀分娩，陳家樂黃昏時向傳媒報喜，宣布女兒Camila已出世，母女平安﹗Camila出世時重5.9磅，初為人父的家樂陪太太入產房、親手剪臍帶，見證女兒出世。他剪完臍帶後既興奮又感動，抱着女兒爆喊。看到女兒眼仔睩睩、腳撐撐的樣子，家樂心情久久不能平復。

他說︰「BB啱啱出咗世，好開心！BB出嚟已經非常活潑，喺度郁手郁腳。佢哋話BB眼睛似媽媽，個鼻同口似我，但我唔係好分到，依家仲有啲緊張、有啲頭痛。我頭先幫BB剪臍帶，個經歷好特別，好煙韌... 我唔識講。」

初為人母的Shiga同樣緊張，入產房前已緊張到不停震，最後需要注射少量鎮靜劑平復心情。她說︰「之前真係好緊張，上身不自主咁震，但到生嘅時候又發現冇想像中痛。囡囡好乖，好快就出嚟，見到囡囡出世一刻，好興奮、好感動，咩痛都唔記得晒！更神奇係囡囡喊嘅時候，只要抱佢喺自己身邊，佢自然唔再喊！」

分娩完的Shiga表示有點疲累，但為了女兒健康已嘗試餵人奶。她表示看見女兒嘴郁郁、手撐撐的樣子，覺得所有痛和辛苦也值得，完全感受到母愛的偉大。

及後家樂在Ig貼相，並分享初為人父感受：「我以為自己好唔緊張，可以好冷靜去安撫住太太生BB，諗左1000個笑話﹑500個爛gag，結果入到產房我係緊張到有種窒息感，一個都講唔出，唯一講到出口嘅，只有一句I love you，其實呢段時間，我覺得自己好唔負責任，（太太）臨生前幾星期飛咗去拍劇，一路都好擔心，但陳太真係好堅強﹑照顧好自己，仲做好晒準備工夫，BB今日平安出世，媽媽係最偉大。」

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（即時娛樂）