數字人生｜黃浩然為角色增肥10公斤 與周家怡升呢演夫妻 (19:53)

黃浩然、周家怡、P1X3L成員歐鎮灝（George）、黃祥興、張達倫及敖嘉年等，今天（18日）出席ViuTV新劇《數字人生》（暫名）開鏡拜神儀式。黄浩然和周家怡在劇中飾演夫婦，George則演他們的兒子。黃浩然表示對上一次跟周家怡合作是拍攝無綫劇《拳王》，兩人當年演情侶，今次「升呢」做夫婦，但沒有親熱鏡頭。周家怡說︰「我們在劇中連親吻也沒有，但這樣更好﹗我們很熟絡，我又認識浩然的太太和兒子，拍親熱戲的感覺會很怪﹗」

3人在劇中遇上電騙，被騙走全副身家。黃浩然、周家怡坦言每天也收到很多不明來電，幸從未「中招」。黃浩然被問到可曾遭騙財騙色時，將問題拋給George。他取笑George沒即時回答，George才說︰「沒有，我很安全﹗質疑自己的魅力？隨緣，要來就來。」George稱開心與兩位前輩合作，從他們身上學到很多。黃浩然說︰「George的演員操守一流，事前熟讀劇本，沒有NG。」

黃浩然為角色刻意增磅，花了兩個多月時間增肥8至10公斤。他說︰「我平日吃很少，增肥時每天吃5餐，而且不做運動。太太擔心我太肥，之後減不走增了的磅數，我就不太擔心。」周家怡指拍檔雖然增肥至有肚腩，但肚腩位置的肌肉依然結實。談到她肋骨骨裂未好要忍痛開工，周家怡說︰「最慘是睡得不好，每次轉身就痛醒，落牀也困難。我早前又患上甲型流感，最近很黑﹗」

（即時娛樂）