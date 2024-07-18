佘詩曼憶求學時反叛期 考試想作弊 分享增強記憶妙法助唸對白 (20:01)

阿佘憶當年拍《無名天使3D》時說：「只記得要接受訓練打功夫，拍攝時天氣又熱，好辛苦，打到嘔！」（林蘊兒攝）

佘詩曼（阿佘）參與慈善籌款節目《星光熠熠耀保良》，今天（18日）她現身校園錄影節目部分環節。她以一身「新聞女王」打扮出現，與一班小學生和校長合照留念。

阿佘表示在求學年代，曾經歷反叛和迷惘期，學業也試過不及格，遭家長責備，她有想過為求成績而考試作弊，不過最終打消念頭，她說：「我中、英、數成績都可以，但覺得中史科最難，要記好多人物、年分、朝代、地理，曾想過出貓。但後來想深一層，萬一被發現捉到，會被取消資格，所以不敢，惟有讀到就讀，盡力而為。」

她記得當年會考放榜時，心情很緊張，也經歷過頻撲周圍找學校，後來才到瑞士繼續升學，她明白學生與家長在教育方面都面對很大壓力，最緊要懂得減壓。

入行後，阿佘要接拍古裝歷史劇，即自嘲「真係有今日」，不過由於她太喜歡演戲，加上長期自我訓練記憶力，故唸冗長對白也不覺得難記或辛苦。她分享增強記憶妙法：「記得當年拍《宮心計》，監製要求一字不漏；拍《金枝慾孽》的對白就更加難唸，於是，我用背默方法，背完就寫一次出來，幫助加深印象記憶，現在無論拍古裝定時裝劇，我仍用同樣方法。」

提到梁思浩早前在網上頻道節目爆料，指楊思琦當年在他面前，含冤呻拍劇遭同劇霸氣女演員杯葛欺凌，梁思浩曾為楊思琦出頭，後來才知原來楊思琦扮可憐博同情，始知錯怪該女演員而感抱歉。

有網民聯想起早年曾有報道，傳出楊思琦拍劇集《無名天使3D》，遭阿佘和郭羡妮聯手欺凌。阿佘聞言回應，指該劇拍了多年，記憶已很模糊，只記得是3位港姐合作，她說：「我只記得要接受訓練打功夫，拍攝時天氣又熱，真的好辛苦，打到嘔！（有人被指遭欺凌？）真的嗎？我沒有留意！」

（即時娛樂）