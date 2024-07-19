鄭佩佩70年代為愛急流勇退 與前夫育3女1子 原子鏸最為觀眾熟悉 (15:06)

鄭佩佩美國時間周三（17日）離世，終年78歲。1962年投考南國實驗劇團訓練班的鄭佩佩，1952年已憑文藝片《情人石》獲美國國際獨立製片人協會頒發「最具前途影星金武士獎」，之後又憑電影《大醉俠》奠定武打女星地位，拍過無數電影。不過，她在事業高峰時為愛退出影壇，赴美與原文通結婚及定居美國，照顧家庭的同時亦進入美國大學進修，修讀舞蹈藝術。鄭佩佩曾8次懷孕，但經歷了4次流產。她與原文通育有3女1子，分別為大女原麗淇、二女原和珍、三女原子鏸及孻仔原和玉。1987年，鄭佩佩與原文通離婚，回復單身後全面復出拍戲。

鄭佩佩4名子女均曾加入娛樂圈，長女原麗淇2000年投身影壇，曾憑電影《三更之回家》奪得香港電影金像獎的「最佳新演員」。她後來亦參演了《見鬼2》、《B+偵探》及《臥虎藏龍：青冥寶劍》等電影，之後返美發展，演出一些低成本製作或小角色。二女原和珍曾演出電影《黎明之眼》，目前是一名製作公司老闆。

三女原子鏸最為觀眾熟悉，她曾於1999年回港參選港姐並獲得亞軍，之後一直在香港發展，直至2021年與摩洛哥籍丈夫Mehdi El Ajimi誕下兒子後返美定居，陪伴母親。鄭佩佩的孻仔原和玉是一名極限運動員及主持人，是國家地理頻道多檔紀錄片的主持人。原和玉去年榮升父親後，太太Andrea確診乳癌。原和玉曾為太太能得到合適治療而在網上發起眾籌，希望能籌得5萬元美金的醫藥費。

（即時娛樂）