鄭佩佩離世｜三女原子鏸哀悼︰我知道你永遠在我心裏 (16:24)

一代武打女星鄭佩佩於美國時間周三（17日）離世，終年78歲。鄭佩佩的三女原子鏸（Marsha）在社交平台發文悼念，直言只希望母親的離世是一場噩夢，醒來後會看到母親。Marsha說︰「我和家人兩年前搬回美國，離我母親更近。這對我來說，是一段情緒激動的時刻。不過，能與她一起度過過去幾年的美好時光，我感到很幸運。我現在難以言語形容，因為這一切看起來不是事實，我幾乎覺得，這一切只是一場噩夢，我會在早上醒來看到她原來的樣子，我所認識的最擁有內在及外在美的人。」

Marsha表示母親鄭佩佩是她所認識的人當中，其中一個最無私的人，直至離世前一刻仍在想着自己的孩子。她續說︰「我們在她身邊，愛她，像她對我們一樣照顧她。我非常愛我的母親，失去她的痛苦幾乎難以忍受。她堅強、美麗、關懷、有趣、可愛、無私、慈愛、慷慨，是所有母親的榜樣。她總把我們放在第一位，我希望我跟兒子的關係，會跟母親與她的孩子一樣，一種開放、誠實和富有同情心的關係。她是我們一家人關係親密的黏合劑，她教會了我如何謙虛、善良、準時、專業、誠實、積極、感恩等。」

Marsha盛讚鄭佩佩是一位深受粉絲喜愛的傳奇人物，會繼續是她所屬年代的最偉大明星之一，但只有她的家人才知道她有多麼偉大。Marsha在文尾對母親說︰「媽媽，我愛你﹗我愛你，媽媽！我非常掛念你，但我知道你會永遠在我心裏﹗」

（即時娛樂）