馬國明約好湯洛雯恩愛到老 林夏薇拍劇冇問陳曉婚姻狀况 (19:24)

馬國明表示劉家豪與太太梅小青是模範夫妻，他也希望跟太太湯洛雯恩愛到老。（鍾偉茵攝）

監製劉家豪表示太太梅小青休息了4年立即回春，他工作了50年，也希望放一個悠長假期。（鍾偉茵攝）

曾炮製過不少大熱劇集的監製劉家豪昨晚舉行榮休晚宴，獲馬國明、陳展鵬、林夏薇、無綫高層樂易玲、77工作室有限公司總裁鍾澍佳、唐文龍、張頴康夫婦、黎燕珊、韓馬利等大批圈中人到賀。陳展鵬說小時候看着劉家豪監製的劇集成長，長大後又有份演出他監製的劇集，由《談情說案》拍到《逆天奇案》系列，合作逾10年。他表示如劉家豪放完假，決定復出拍《逆天奇案3》，只要他吹起哨子，自己一定到。

馬國明表示劉家豪與太太梅小青是模範夫妻，事業有成、婚姻美滿，他們的兒子更是法律專才，曾為劇集《法言人》擔當顧問。馬國明說︰「我有時對太太（湯洛雯）說，覺得兩個人變老後手拖手行公園很浪漫。我跟她約好，將來年紀幾大都要手拖手行公園。不過，最近天氣熱，我們就先手拖手行商場。」

正在內地拍劇的林夏薇專程回港參加晚宴，她表示橫店氣溫高達40度，為防中暑帶備藥物和冰貼開工。談到同劇對手陳曉傳婚變，她表示兩人自2009年一同在中央戲劇學院畢業後已很久沒聚會，今次難得首次合作，開工前特別食飯聚舊，但沒有追問對方的私事。林夏薇強調沒有問不是怕令陳曉不開心，指對方沒有不開心。

劉家豪說退休前已有人叫他開拍《 逆天奇案3》，無綫總經理曾志偉更「警告」他休息一會兒就好。劉家豪表示︰「我永不說不，太太梅小青休息了4年，立即回春，有壓力與沒壓力的狀態差很遠。我已經工作了50年，很想放一個悠長假期，可能是1、2年也未定。會否開拍，日後再算。」

（即時娛樂）