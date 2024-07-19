岑珈其非做生意材料 談善言自認水魚必被騙 楊偲泳寧願拍戲 (20:02)

岑珈其胞兄岑珈俊和友人合資開設的醫療中心開幕，請來江嘉敏、楊偲泳、談善言、岑珈其及鄺潔楹出席儀式。岑珈其表示為支持哥哥，親自邀請楊偲泳、談善言任開幕嘉賓。3人被問到可想過做生意時，岑珈其說︰「我有興趣掙錢，但不是做生意的材料。」談善言笑指他們是「水魚」，合資做生意一定被騙。楊偲泳說︰「我認為盡快說服導演開拍電影《不日成婚3》 才是上策﹗」楊偲泳在《不日成婚2》中已嫁岑珈其，她被問到打算在現實中何時跟張振朗結婚時立即拉開話題，岑珈其幫手解圍︰「我很喜歡偲泳，但我已有家室。如她可許配給我的兒子臻臻，他一定開心死﹗」楊偲泳讚臻臻很可愛，透露曾跟臻臻一同宿營。她笑言︰「珈其是我的老爺，所以我今天來賀老爺一家。」

江嘉敏最近被指變靚，她解釋變靚了全因辛苦拍劇︰「剛剛與鄺潔楹在台灣拍攝《武林》兩星期，有打鬥和談情場面。當地氣溫高達40度，我相信是因為開工時流汗而消了水腫，令輪廓突出。現在刻意留長髮保靚樣？不是，也有人稱讚我短髮時的樣子。如劇本需要，我不介意再剪短髮。」提到在台灣一同拍劇的游嘉欣自爆被當地攝影師邀約「私影」，江嘉敏與鄺潔楹齊表示沒聽聞，又自嘲為何沒艷遇。她們表示在當地的拍攝行程緊密，每天凌晨3時就要起身準備開工。鄺潔楹表示︰「我睡眠時間也不足，完全沒機會去KTV，唯一娛樂是收工後逛便利店。」江嘉敏說︰「我回港前才有機會在機場買手信。」

（即時娛樂）