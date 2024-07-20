陳卓賢亞博開騷罕有曬胸肌麒麟臂 向現場觀眾派親筆信 (17:11)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）一連7場《IAN CHAN“TEARS”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，昨晚（19日）在亞洲國際博覽館開鑼。Ian全晚共以8個形象現身，當中最吸睛的是他跳唱《夜視鏡》時身穿的黑色皮背心及皮褲造型，罕有露出麒麟臂。Ian隨後突然脫下皮背心，露出內裏的Deep U貼身背心曬胸肌跳唱《Sheesh》，全場尖叫聲不斷。Ian笑言︰「在超大T字舞台跑來跑去消耗體力，幸好我一向有做運動，也多謝粉絲們和家人來支持﹗」獻唱《Thank You Postman》時，Ian安排舞蹈員扮成郵差，向台下觀眾派信。他對歌迷說︰「這些不是情信，但是我親手寫的。」

Ian首晚請來鋼琴家張貝芝（Joyce）及吳林峰擔任嘉賓，他介紹吳林峰出場前剖白心聲，自覺跟52赫茲鯨魚（世上最孤獨鯨魚）相似，不擅溝通，沒幾多朋友，籌備演唱會時不知請誰做嘉賓。他說︰「我最後還是決定請嘉賓，很想用唱作人的身分，跟其他唱作人分享舞台。我跟這位嘉賓在籃球場上合作過幾次，但未曾合作音樂，希望以後多合作。」

Ian與吳林峰合唱《下一束光》後互送高帽，吳林峰說他和女友都是Ian的粉絲︰「Ian外表很冷，內心其實很溫暖。他對自己執著，不會令自己太舒服，打籃球都要預先設定走籃路線，相信開騷也不會放過自己。我今晚送他一部菲林相機，希望他透過攝影靜下來，集中從相機的視窗看世界，令自己放鬆。」

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（即時娛樂）