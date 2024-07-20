鄭秀文笑鄧麗欣「蜜桃臀」新封號 贈水泡餅頸鏈 鼓勵復出樂壇 (19:02)

鄭秀文（Sammi）昨晚（19日）舉行第6場紅館演唱會，獲不少圈中好友捧場，包括梁詠琪、文念中、馮允謙、雲浩影、譚旻萱、劉沛蘅（Hillary）、許恩怡及陳毅燊（ANSONBEAN）等，梁詠琪聽到Sammi分享多次失落金像影后的電影歌曲和感受時感動落淚。

Sammi與嘉賓鄧麗欣（Stephy）合唱《親密關係》後，笑指對方有個新封號。她說︰「你依家叫『蜜桃臀』喎，咁勁嘅，係咪執過嚟？學我？我邊有？我巨臂，大隻咋嘛﹗」Sammi與Stephy工作上幾乎沒交流，原來私下經常在社交網私訊分享飲食喜好。Sammi拿出禮物對Stephy說︰「平時係嘉賓送禮物畀我，但我今日有嘢送畀你。你同我一樣好鍾意食啲又脆又乾嘅嘢，又唔鍾意飲水，濕嘅嘢。我唔鍾意食有汁嘅嘢。」她隨後為Stephy戴上親手製作的水泡餅頸鏈並說︰「係咪好有心思？我親手揀、親手串，搞成晚㗎喇﹗」Stephy開心表示︰「中間有窿嗰啲，特別好食﹗」Sammi鼓勵她：「聽講你復出唱番歌，大家畀多啲掌聲！」Stephy唱出歌曲《不要離我太遠》。

Sammi在周三（17日）的第5場演唱會上，請來電影《填詞L》主題曲《填詞魂》作曲兼主唱的謝雅兒現身。謝雅兒出場後興奮大叫「阿媽，我得咗啦」，全場歡呼。Sammi攬住她說：「嘩，你緊張到成個人震晒。唔使驚，大家都會支持你，每個人都有做過新人嘅階段，每個人都需要被肯定、被認可。我今晚同你分享舞台，希望你盡情展現自己。」Sammi不理儀態，一手抽起裙襬，一手拖住謝雅兒走勻舞台，合唱歌曲《默契》。

謝雅兒感謝Sammi提攜：「我細個屋企比較窮，只收藏一隻唱片，就係Sammi嘅《終身美麗》。我媽媽依家應該喊晒！」Sammi開心表示：「你咁有taste，所以今晚得到呢個機會。今年金像獎頒獎禮見到你攞獎，我好感動，諗番我自己喺金像獎呢個旅途上都掙扎咗好多年。見到你攞獎嘅激動、真情流露，唱歌時嘅真摯，我深深被打動！我哋都係追夢、都係夢想成真嘅人，所以唔好放棄！」

（即時娛樂）