芝姐災難大全｜卓韻芝西洋棋局比喻婚姻 感謝前夫設計紀念品 (22:37)

卓韻芝（阿芝）睽違5年重返棟篤笑舞台，創作出全新獨腳戲《芝姐災難大全》，昨晚假西九文化區戲曲中心大劇院正式公演，俞琤、林海峰、張叔平、謝安琪、張繼聰、陳健安、顧定軒等捧場。

《芝姐災難大全》講述中女離婚，跟友人出走冰島睇火山爆發的故事。是次獨腳戲，卓韻芝除了演出，還肩負導演、文本創作及監製等重任。人生走到半場，她坦言自己在人生經歷上，交足學費，而這部作品可算（至目前為止）所有交過的學費之全體現。一如以往，她勇於把自身經歷和覺悟坦率地分享，從老花、腰痛，談到中女被稱做「芝姐」，出走冰島卻以嚴重車禍收場，她思考人生，以西洋棋局來比喻自己的婚姻，淡淡然地把離婚的因由、感受跟觀眾娓娓道來。

阿芝謝幕時特意感謝俞琤，期後又感謝前夫先生梁子賢為她設計了3款紀念品，她拿著其中一件「求其撳心心」羊Tee 甜笑著說：「好多謝佢，佢啲嘢好靚㗎！」阿芝提到是次演出推出了價值$1,888的「我愛芝姐門票」，「佢哋畀咗$1,888 呢個高昂嘅價錢去純粹表示愛意！係冇任何回報地付出，多謝晒！」她指購買「我愛芝姐門票」的觀眾可獲她現場情深祝福一生平安，並可留言給她，讓她親自回覆，而她搞笑地發現其中一位購票者竟然是顧定軒，並大笑指他購票後只留言寫下：「你套戲幾時上呀？」她忍笑回覆：「唔知，送審途中！」逗得全場捧腹大笑。

阿芝又指今年2月建立了一個名為WEMAN的新品牌，提倡「主動改變世界A better-world activator」，她認為每個人的better-world，就是能夠找回那個最佳狀態的自己。只要把最佳狀態的自己找回來，就能過著最好的人生。「假如大家察覺自己心理和精神狀態好崩緊，唔好唔理佢，要嘗試認識佢，佢係可以改變，係能夠逆轉的。」她希望能跟觀眾多點見面，「將好嘅能量互相輸送，大家交換溫柔。」

最後阿芝藉因腰痛看隱世神醫一事，重提當年的自殺事件，她指自殺已是18年前的事，期間她拍了3部電影、做了5套舞台劇、7個楝篤笑、寫了14本書⋯⋯可是時至今日，她仍然被稱為「自殺嗰個明星」，她勸勉觀眾：「我嘅事業已經無法突破呢個高點喇，所以大家千祈唔好自殺，因為自殺係會抹去你之前、之後嘅所有嘢，你係breakthrough唔到㗎，呢個就係珍惜生命嘅唯一原因！」，語重心長，盼大家能好好珍惜生命！阿芝最後祝福大家身心健康，控制自己的命運，控制自己的人生，多啲幫人！

（即時娛樂）