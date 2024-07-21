福祿壽畢業派對｜王祖藍多口令李亞男躺着中槍 郭珮文化身性感獄警 (17:40)

陳懿德、郭珮文主持的《福祿壽訓練學院畢業Party感謝祭》將於今晚（21日）播出，阮兆祥、李思捷和王祖藍率領一眾學員，將在節目中與《反黑英雄》主演陳山聰、姚子羚、朱晨麗、張馳豪、丘梓謙和曾文心玩遊戲。眾《福祿壽》學員繼續扮鬼扮馬化身經典惡人或恐怖角色，當中以黃建東、麥嘉欣、鄭詠謙和林妍的造型最搶鏡。戴上長假髮的黃建東化身電影《九龍城寨之圍城》中的 「王九」，還原角色的招牌奸笑；麥嘉欣紮上孖辮化身電影《孤疑》主角Esther；鄭詠謙戴上綠色假髮及穿上紫色西裝扮Joker；林妍戴上粉色假髮兼化超重眼妝扮演劇集《殺手》的易蘭。郭珮文穿上露腰裝扮演性感獄警，陳懿德則孭住鐵欄和穿上間條衫扮犯人。

兩隊進行首個遊戲「福祿壽 搶著數！搶櫈仔！」，第一回合已有超過20人爭櫈仔，撞到一仆一碌，玩得落力的葉泓聲更不慎爆呔。朱晨麗在之後的「扭扭檸檸福祿壽」中不斷扭腰挑戰腰力，她風騷地說：「我平時好鍾意玩呼拉圈㗎！」遊戲「以訛傳訛福祿壽」考驗眾人的扮嘢實力，姚子羚一人分飾三角完美演繹「捉姦」場面，一時扮奸夫咀嘴，一時又嬲爆扮捉姦在牀；陳山聰肉緊地捉住丘梓謙的頭扮咀嘴，差點撞跌道具隔板；李思捷演繹「刀鋸美人」時，完美扮出刀鋸聲音。

進行最後一個遊戲「對答如流福祿壽」時，兩隊各派出6人於限時10秒內輪流答問題，答錯要接受噴面大懲罰。眾人回答問題「令姚子羚快啲結婚嘅方法」時，曾文心搶着表示「拍多啲劇」，王祖藍說︰「好憎呢個答案，拍劇唔係為咗拍拖㗎！」眾人起哄指他與太太李亞男便是例子時，王祖藍笑笑口說︰「我反對，我哋係一齊咗之後，我先安排啲劇同佢一齊拍！」李思捷及後因一條問題嬲到爆粗。

（即時娛樂）