《中年3》海選｜譚輝智堂姊參賽 82歲賴群玉被仔女潑冷水 (16:59)

譚旨經自我介紹是一名「中年好主婦」，因全家上下游說，亦見到堂弟譚輝智參加後有很大蛻變，最後決定參加。（鍾偉茵攝）

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音3》今天（21日）繼續於將軍澳電視城海選，焦點有《中年2》亞軍譚輝智的45歲堂家姐譚旨經、曾因腎衰竭失聲的48歲舞台劇導師馮敬斌（Ben）及82歲高齡仍撐着拐杖參加的婆婆賴群玉（Lily）。

譚旨經自我介紹是一名「中年好主婦」，因全家上下游說，亦見到堂弟譚輝智參加後有很大蛻變，最後決定參加，選唱張惠妹歌曲《藍天》。問堂弟輝智可有給予意見？她說：「佢叫我放心，好好享受舞台，做自己。」她表示本身沒有想過參加，但堂弟指她「得嘅」，她未嫁前亦參加過很多歌唱比賽獲獎，加上女兒已18歲中學畢業，故決定一試，但沒信心入100強，因今次未有機會唱完整首歌有點愕然。

馮敬斌選唱張學友《遙遠的她》，他表示雖然要隔日洗腎，不過現階段病况穩定，靜靜等待換腎，上年也有參加海選，今年趁有氣有力亦決定參加再追夢，他說：「本身係舞台劇導演、監製及戲劇導師，有好多藝人都係我學生，當中最成功同相熟係王浩信，佢亦知我參加，叫我enjoy。」他稱雖然今次獲評判高評價，但參賽者有很多高手，他抱平常心參加。

賴群玉清唱一曲蔡琴的《三年》，她表示決定參加後，被子女大潑冷水指她「超齡」，不太支持她參加，她笑言：「咁老都唔諗住做咩歌星，冇被out咪繼續玩。」

（即時娛樂）