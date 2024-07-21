黃庭鋒歷「男人最痛」 遭「老鼠屎」陳懿德擊中重要部位 (18:08)

譚嘉儀踩車踩到要除外套，穿上紅色運動bra的她大騷弗爆身材，連德德也大叫！ （大會提供）

陳懿德幾乎球球射空氣，她還失手擊中黃庭鋒下體，遭受「男人最痛」的庭鋒倒地並笑言：「掟中MC係咪扣4分？」大會提供）

問答遊戲節目《奧運智．識．玩》今晚（21日）播映最後一集，今集有「奧運之星」鄭衍峰、黃庭鋒及何沛珈擔任主持，嘉賓分別是藍組的楊明及黃建東、紅組的譚嘉儀及陳懿德（德德）以及綠組的許家傑及周志康。

首個回合「奧運二選一」，玩法是邊踩單車邊答題，答中愈多問題和踩得愈快便可以贏得更多的獎牌。遊戲一開始，藍組的楊明和黃建東踩得最快，時速高達50.4km/h；各組出盡力狂踩，第二條問題眾人已開始出汗，嘉儀更熱到脫外套，穿上紅色運動bra的她大騷弗爆身材，連德德也大叫！

第二個回合「奧運Ready Go」，本集主題為滑板，邀來去年粵港澳大灣區滑板公開賽金牌得主李家和分享滑板知識，他示範平衡板backside動作。此回遊戲玩法是兩組組員分別在平衡板上玩閃避球，每組輪流進攻及防守，擊中對方或對方身體接觸地面便得分。

周志康秉承"work hard, play hard"精神，球球有力，其中一球擊到譚嘉儀倒地，面對女性對手依然沒留手！幾乎球球射空氣的德德，則失手擊中黃庭鋒下體，無辜遭受「男人最痛」的庭鋒倒地並笑言：「掟中MC係咪扣4分？」場面搞笑！至於楊明及黃建東VS許家傑及周志康，這場對戰最激烈，許家傑和黃建東玩得忘形兼露腩。

（即時娛樂）