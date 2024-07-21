書展2024｜陳秋霞出新書賀入行50周年 紀念母親百歲冥壽 (18:16)

金馬影后陳秋霞（Chelsia）撰寫新書《媽媽語錄》，將於後天（23日）下午在書展舉行新書發布會，以紀念她母親今年百歲冥壽和慶祝她入行50周年，屆時Chelsia的學弟周國豐，將擔當主持一職。今次《媽媽語錄》銷售收益，全數捐作慈善用途，當中50%捐給「馬來西亞金獅百盛基金」，餘下50%捐給「健康快車香港基金」。

陳秋霞揀選她1977年勇奪金馬獎最佳女主角奬項時的照片，用在《媽媽語錄》封面上，當年她身穿的裙子便是她媽媽親手造的，她說如果沒有媽媽悉心栽培，她也沒機會拿下這個殊榮，這張照片使這本纪念文集更具意義。

陳秋霞說：「我2年前已有這個想法，為媽咪出一本書，因為她是1924年出生，今年2024年剛好是她100歲冥壽，算起來我也在1974年出道，今年也是我入行50周年，這是一個值得慶祝和做一件特別事的日子，我決定今年在香港書展出一本書，要講述媽咪和我之間由過去，包括由小至大她如何栽培我，有些開心或不開心的小故事，我也會放在書內。」

她續說：「書裏的內容包括我自細如何學習彈琴﹑中學的生活﹑以及我只懂4個Chord便學人彈結他，甚至是參加比賽時的趣事。直至我踏入娛樂圈這短短7年時間，媽咪一直陪著我對我教導，每天幫我梳理頭髮，她甚至會提點我的化妝，也會給我很多意見，告訴我在唱歌上有那些地方不自然。在當時那個年代我們沒有特別團隊一起去工作，身邊只得一個媽咪，在當年她的這個角色便是星媽，但現今這角色在樂壇或影壇都差不多絕迹，我亦懷念媽咪在台灣陪我拍戲日子。

當我結婚後，媽咪便知道自己生病，而且不久於人世，我希望無論我結婚後多忙，也盡量回港陪伴她。《媽媽語錄》內亦有提及我常常於媽咪最後幾年時間，在醫院陪她說話，閒時也會幫她按摩，在這段時間是我和媽咪最親近的時刻，我無時無刻都很掛念這段日子。」

陳秋霞最後表示：「在這本《媽媽語錄》裏最後一個章節，是描寫我和3個女兒相處方法，由小時候我怎樣嚴格對待她們，和她們如何不滿意我，甚至叫我『恐龍』，直至現在大女已身為人母，我也有一個1歲大的孫，真的很感恩。書中也提及做人道理或我們家人之間相處之道，還有我這個媽咪是如何的惡，又或是如何開明？待大家看完這本《媽媽語錄》後便會充分了解。」

（即時娛樂）