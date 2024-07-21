馬浚偉圈中人緣廣 巨星名人齊賀新城廣播台慶月 (17:59)

馬浚偉跟小美﹑周慧敏和胡軍私交甚篤。（大會提供）

8月分是新城廣播33周年的台慶月，亦是馬浚偉上任後的首個台慶，已鐵定8月24日舉行慶祝活動。踏入台慶月前，多位重量級藝人包括郭富城、張家輝、佘詩曼、陳法拉、周慧敏、鍾嘉欣、胡軍與楊茜堯等，紛紛祝賀新城廣播33周年生日快樂、業務蒸蒸日上。

馬浚偉多年來在圈中人緣極廣，他以往在無綫拍劇時，對拍檔照顧有加，儼如圈中大哥哥，3位「契妹」陳法拉、鍾嘉欣與楊茜堯，主動為契哥獻聲，錄音祝賀「新城廣播33周年生日快樂!」

另外，馬浚偉跟郭富城、張家輝、佘詩曼、周慧敏、胡軍等各有淵源，馬浚偉十分欣賞郭富城與經理人小美努力及拼勁，當年在港台主持節目時，曾以1個月時間邀請小美擔任專訪壓軸嘉賓；張家輝早在1998年合作拍攝劇集《妙手仁心》，一直保持聯絡，2人今年5月相約敘舊，馬浚偉當時曾在社交平台留言：「1998年《妙手仁心》的張創業和張家裕都長大了。」

人氣急升的「Man姐」佘詩曼與馬浚偉在於2003年合演電視劇《帝女花》，讓觀眾留下深刻印像；「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）一直是馬浚偉偶像，2人亦私交甚篤，多年來對馬浚偉給予支持與鼓勵，Vivian第一時間支持新城廣播；胡軍與馬浚偉曾於2011年合作拍攝《忽必烈傳奇》，2人交情深厚，亦都第一時間送上祝福。

（即時娛樂）