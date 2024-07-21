聲夢3小花開騷 Windy稱未必留港升學 Yumi不滿意DSE成績 (20:18)

Windy在台上一時感觸落淚，她手拿紙巾拭淚。（鍾偉茵攝）

3位「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），昨晚（20日）在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：let's play together》演唱會尾場。

Chantel、Yumi、Windy施展渾身解數，演唱會開場至尾段，大部分都是連續唱出多首跳唱快歌，炒熱全場氣氛，粉絲反應熱烈。她們輪流獻唱自己歌曲外，亦分別表演彈琴、吹色士風和長笛，3人在台上分享願望，Windy表示早前生日已達成植髮願望；9月生日的Chantel說：「好希望生日可以回港跟小菲象（粉絲暱稱）慶祝，但擔心要應付學校考試未必有時間。」Yumi則希望夠18歲可以考車牌，然後載好友去遊車河。

當唱《給自己的信》前，Yumi謂比賽後首個演唱會正是在麥花臣舉行，充滿很多回憶，很難得今次3個人可以同台開騷。Chantel多謝家人和粉絲及樂易玲。Windy感性道出心底話：「自從參加比賽大家認識至今，經歷好多高低起跌，感恩有她們陪伴，好珍惜在一起。由出道到現在，沒有大家的支持，好難行到這一步。」

唱歌時Windy感觸得忍不住喊，Yumi和Chantel輕拍她以示安慰。安歌環節，3人合唱《到此為止》及新歌《CYA》，唱完表現依依不捨地離開舞台。

她們完騷後接受訪問，Windy自評首晚表現有70分，第2晚則有80分，仍有很多進步空間，Windy又代Chantel解釋，指她回港不久排練時間未算好長，加上台上有部分環節沒有特定舞步，可以自由發揮，所以Chantel不算跳甩舞。

至於演唱會最難忘的環節，Windy表示是安歌部分，像跟自己對話，令她想起以前參加《聲夢傳奇》比賽時候的事，難免特別感慨，亦自覺成長不少，所以才哭出來。

Yumi和Windy在DSE放榜後忙於處理9月入讀大學安排，Windy透露考慮到內地或外國升學，仍在猶疑應否離港，機會一半半，她說：「將來大家可能在不同地方，未必開到演唱會，加上見到Gigi，所以特別珍惜今次。」

Yumi對放榜成績未達心中目標，而感到少許不開心，她說：「這幾日都有想自己條路應該點行，我對自己要求太高，之前一直想攻讀商科，現在似有其他選擇，我多數都是留港，稍後會有決定。」Chantel被兩位好友放榜緊張情緒感染，令她也擔心自己考試成績，預計9月正日生日要在考試期中度過。

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（即時娛樂）