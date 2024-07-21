劉穎鏇操弗身形盼有蜜桃臀 波波踢足球擊中頭尷尬傻笑 (21:36)

劉穎鏇、鄭峰衍、黃婧靈（波波）、黃奕斌、何泳芍、黃劍文等，今天（21日）現身商場，參與倒數迎奧運儀式，眾人與市民打羽毛球、舉啞鈴及踢足球，其中波波踢球時用力過猛，被自己鞋套擊中頭部，她即時大叫一聲兼尷尬傻笑。

身形高䠷的劉穎鏇，穿上窄身牛仔褲配T恤，但她對身形仍未感最滿意，打算繼續健身操練。現時體重約120磅的她解釋：「稍後要參與拍新劇，劇中有打鬥動作戲，也可能要騷身材，為了視覺好看和應付體能消耗，一定要努力做運動和忍口減磅。」

劉穎鏇有份主持奧運節目，預計部分深宵直播，她準備以健康又有營養的食物如果仁代替杯麵做宵夜，也盡量少食薯片和雪糕，她續說：「想手臂結實線條，目標有蜜桃臀更好！心目中最想似神奇女俠女星的身形，擁有完美曲線。」

波波示範打羽毛球時食波餅，踢足球又誤中自己頭部，她否認是「運動白癡」，還自誇是運動天才：「小時候學過2年花式溜冰，雖然平衡力不算太好，但不關乎身形上重下輕的問題，而是較難控制溜冰鞋。踢足球時則因為太大力射球，令鞋套反彈中了頭獎，幸沒有傷到塊面，否則險毀容。」

波波今天穿上黑色打底褲，亦貼膠紙做足防泄春光措施，她表示早前往泰國跟胡慧沖拍節目，首次在鏡頭前穿三點式示人，算是突破。

（即時娛樂）