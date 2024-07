next

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo,教主)近日推出新歌《Hey Hey OK!》,並在網上發起跳舞Challenge,邀請神徒(粉絲暱稱)跳歌曲中的招牌舞步及拍下片段,然後上載至社交平台。

教主先後在Ig分享與馮允謙、梁嘉茵的跳舞影片,今晚(21日)他再貼出和「可愛小神徒」張繼聰及謝安琪女兒Kakaball(張靖)跳舞片段,Kakaball身穿粉紅色背心,跟身穿粉紅色長袖衫的教主襯到絕,同場還有謝安琪一齊接受挑戰,Kakaball跳得有板有眼兼十分投入,3人默契盡現,教主在Ig留言:「好有愛嘅一家人!nice to meet you again too張繼聰」。

相關新聞:盧瀚霆發起《Hey Hey OK!》挑戰 與馮允謙Serrini齊跳舞

(即時娛樂)