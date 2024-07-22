姜濤攬實熊公仔合照顯童真 用韓文寫「我愛你」冧姜糖 (11:54)

姜濤以韓文留言講我愛你。（Ig截圖）

MIRROR成員姜濤最近忙拍新劇及拍廣告，昨晚（21日）他在社交平台派福利照冧姜糖（粉絲暱稱），姜濤清減不少，他攬住大隻熊公仔合照， 並以韓文寫上「我愛你」冧粉絲。

（即時娛樂）