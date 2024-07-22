鄭秀文掀開周殷廷西裝褸全場尖叫 自稱師奶愛買餸 (12:44)

鄭秀文（Sammi）昨晚（21日）在紅館舉行第8場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），俞琤、樂易玲、麥兆輝導演、方力申、衛詩雅、當奴、梁泰來Terry、余宜發和馮穎琪等捧場。表演嘉賓周殷廷（YT）與Sammi手拖手合唱《不要驚動愛情》，她除了欣賞YT堅持夢想的精神，還對他西裝褸內結實胸肌深感興趣，假裝掀起偷看，非常搞笑。

Sammi身穿一身仿毛外套、皮革上衣、皮裙和皮Boots型格登場，與黑色西裝的YT襯絕。她問現場觀眾：「有冇聽過周殷廷嘅《三生有幸》？呢隻歌Hit到爆！」然後她對YT說：「多謝你接受我嘅邀請。你喺音樂旅途上嘅奮鬥史令我好感動，我欣賞你鍥而不捨、為咗自己嘅夢想好努力，雖然中間你幾乎想放棄，好彩你捉緊信念和機會，所以人生真係柳暗花明又一村，永遠唔好放棄，機會就在眼前。」

YT說：「今次唔只係我第一次喺紅館唱歌，我仲係第一次做演唱會嘅嘉賓。」Sammi表示好開心，笑說：「我想問下你，今（昨）日點解無除衫，你平時成日除衫，睇到大家心心眼！」YT說：「你先係肌肉擔當！」Sammi立即舉起雙手展示肌肉，自豪地說：「『排骨文』練到『大隻Mi』，真係唔少嘢㗎！」

YT續說：「你真係香港嘅傳奇，我第一次喺Sammi嘅Ig度見到佢po咗《三生有幸》，然後收到佢嘅邀請。只要有華人嘅地方，都一定聽過鄭秀文嘅名字，而一個咁傳奇嘅人物，同我分享佢嘅舞台，係我三生有幸。你做咗一個好好嘅榜樣畀香港樂壇所有歌手，雖然你已經係一個傳奇，但係你仍然堅持不斷進步、不斷創新做啲唔同嘅嘢畀大家睇，令我非常之敬佩！」

Sammi說：「今（昨）日真係好開心，可以同你分享呢個舞台，因為你係一個有實力嘅人，好值得大家去欣賞你嘅歌，呢首歌係你自己作曲填詞監製主唱，嘩，我終於可以喺現場聽到你唱呢首歌啦！」Sammi離場之前，YT請求與她在舞台上自拍照，Sammi假裝掀開他的西裝褸，全場尖叫。

Encore環節，Sammi唱出《盲盒》後，她發現觀眾席有一位小男生獻花，立即上前收花，然後她驚喜大叫：「佢哋係我平時買菜嘅菜檔老闆一家四口，我請佢哋嚟睇，真係嚟咗，好sweet呀！」她接過花束後說：「去幫襯吖，跑馬地菜檔。幾驚你哋唔嚟，我千叮萬囑，第一二行架，唔好畀人呀！你哋真係嚟咗，我好開心，多謝你哋！」她又笑言現在生活變得師奶，不再逛街買衫，而是逛街市買餸。

演唱會尾聲，Sammi再次感謝觀眾支持，說：「好多謝今（昨）晚入場嘅觀眾，我希望呢個演唱會能夠帶畀大家一個愉快嘅晚上，就好似一架車去咗油站，幫你哋加加油、打打氣，然後大家帶住好開心、好輕鬆、好難忘嘅心情，聽日又開始新一天。我哋約定四個字：一齊變老！」然後唱出演唱會最後一首歌《我們都是這樣長大的》，期間她又發現觀眾席上驚喜：「夏蕙姨呀，你好閃呀，多謝你嚟睇我個騷！」

完場後，Sammi衫都未換就立即跑到紅館外，為過百位守候的歌迷簽新唱片《SOUND OF MI》。為吸引偶像注意，歌迷各出奇招，有人送上薯片零食，亦有人高舉寫住「想你簽個名」紙扇，Sammi有求必應，更跑勻每個角落跟歌迷揮手和鞠躬致謝，場面熱鬧。

（即時娛樂）