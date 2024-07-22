「口感達人」王敏奕分不清雞腎雞胗笑言被騙 (14:57)

飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強─關西篇》由周奕瑋（Jarvis）和王敏奕主持，本周2人繼續跟隨「日本新一代食神」威先生四出覓食。

今晚（22日）播出的第10集，首間介紹位於奈良、人氣高企的蓋肉飯專門店，由於不接受預約制，且售完即止，敏奕透露食客很多時在下午2時已經摸門釘。3人試盡多款招牌菜，包括黑毛和牛蓋飯﹑生牛肉蔥花蓋飯及燒肉蓋飯，Jarvis吃了一口即大讚惹味，最後還吃清光。

之後3人轉到一間以主廚個人名字命名的日本料理餐廳，品嘗多款創新菜式，當中炸香魚紫菜卷最令2人印象深刻，Jarvis讚擺盤看起來像魚缸，而向來形容詞多多的敏奕則驚歎美如一幅畫：「栩栩如生。」

明晚（23日）播出的第十一集，3人轉戰京都大歎高級日本料理，頭盤的日本鮑魚與火炙海鰻，由一塊wasabi味草葉作裝飾，Jarvis形容開動時似足揭開序幕，相當有儀式感，三人更「大膽」試吃wasabi味草葉，意外有驚喜！

之後3人返回大阪一間炭火燒鳥店，品嘗真正雞腎，皆因王敏奕以為第一串的雞胗是雞腎，Jarvis指大多數人都將兩者混淆，並解釋砂囊（雞胗）其實是胃的一部分；品嘗雞腎後，Jarvis形容質感腍滑似雞膶，敏奕笑言：「我要重新再認識雞腎，大家都被街市啲姐姐呃咗！」

（即時娛樂）