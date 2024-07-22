鍾嘉欣完成家庭歐洲之旅 宣布全面復出 備戰下月廣州個唱 (15:56)

鍾嘉欣今天（22日）到尖沙咀出席保險活動，她表示剛完成近1個月家庭歐洲之旅，終於有機會獨自返港工作，並準備8月廣州演唱會，她亦宣布婚後休息至今，決定全面復出。

鍾嘉欣指今次能集合整個夫家家庭旅行，要感謝老爺80歲大壽，奶奶準備整年完成老爺的願望，她說：「其實旅行日日湊仔都幾辛苦，係另一個學問，又搭飛機又坐遊輪，我同老公好似做『阿四』咁，返到屋企謝晒！」

她指今次獨自返港當休息，旅行時不但吃到不敢磅重，連腳趾和手臂都曬燶，她說：「我應該要鍛練身體準備演唱會，但旅行時又唔好意思獨自走去練歌，鍛練進度係慢咗啲，𠵱家要畀心機。」

鍾嘉欣笑稱之前發布騷腹肌照片，其實只是陰影，問可有機會演唱會騷腹肌？她說：「呢個係我其中一個夢想，可能下年大家會見到我變咗運動員身形，其實有機會，因為我細個自自然然有腹肌，下次先啦！」

她表示子女不會到廣州看演唱會，怕小朋友有時差，她說：「子女寫咗張卡畀我，叫我加油，我都應承佢哋呢個復出第一個騷，會做到最好，到下次佢哋嚟睇騷，覺得媽咪勁爆全場。」

鍾嘉欣表示著眼的不只是下月廣州騷，想得很長遠，有信心下次會返香港、上海或美國開騷，她說：「雖然未計劃，但幻想先會變真實，我由結婚開始有啲傷心，傷心唔係因為結婚，而是突然間消失咗，作為粉絲們嘅偶像，覺得自己有責任，我突然間走咗，覺得佢哋會唔開心，所以我要上返台，做好佢，大家一齊回憶。」她表示所有工作都全面回歸，除唱歌外，還包括主持、舞台劇、電影，甚至演打女或奸角。

（即時娛樂）