李麗珊再做奧運主持當敘舊 李慧詩做足功課 有錯盼能改善 (16:17)

3位奧運獎牌得主李麗珊、李慧詩和蘇慧音，今天（22日）與一眾香港運動員及主持評述員，出席HOY TV《巴黎奧運2024》開廠拜神儀式。

李麗珊、李慧詩和蘇慧音一同受訪，問到李麗珊再擔任奧運主持，是否駕輕就熟？她表示上屆擔任主持很開心，亦學到很多，今次再擔任主持，敘舊居多，她不敢說將經驗分享給後輩，她讚李慧詩做過亞運主持，做得好好、好叻，不需要她去教，而且主持亦非其專長，她只是為運動員抒發內心想講的說話，因為有些運動員比較怕醜，不善表達。

重提李慧詩在上屆亞運評述時失言，而引起風波，李慧詩承認當時講錯少少說話，事後大家檢討，有什麼可以改善，她說：「每個人都有自己支持的人，希望做香港主持的人都支持中國隊和中國香港隊。上次我做單車賽事旁述，跟今次真正做主持不同，要全方位，兼顧的東西亦較多。（會否多做功課？）會，但做太多怕上腦太緊張，上次就是因為太緊張，臨時情况下講了一些自己不認識的東西，有錯誤希望能改善。」

首次擔任奥運評述的蘇慧音表示，自己只做過國際冰聯旁述，經驗不多，有點緊張但又期待，她最想看當然是乒乓球項目，但也想看羽毛球和風帆。

對於有名香港15歲滑板運動員，因會籍問題而無法出戰今屆奧運，李麗珊表示每個屬會都有自己的選擇準則和章程，整個體育界普遍開始有透明度，如果有潛能運動員，今屆錯過了仍有下一屆，她說：「香港運動員機會愈來愈多，發展亦多了，只是資助仍然較少，但不用太擔心，是時間性問題。」

（即時娛樂）