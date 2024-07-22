葉麗儀自律拒暴飲暴食 親揭賭場演出不唱《紅顏》原因 (16:56)

葉麗儀（Frances）日前到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問，阿譚大讚Frances身形保持甚弗，問她如何保養？Frances透露十分自律，絕不暴飲暴食，她說：「尤其我1996年得到乳癌，食嘢會好小心，好驚食咗有防腐劑食物，唔食宵夜，亦都會做運動。」

Frances在節目中提到1969年參加無綫《聲寶之夜》歌唱比賽奪冠而晉身樂壇，當中發生了小插曲，她說：「我本來係同前夫一齊參加，佢話獎品有電視機，點知佢臨尾冇去到，當時評判有許冠傑同顧嘉煇，我好緊張，唱完之後煇哥話幾好，最後攞咗部細電視機返屋企。」個多星期之後，顧嘉煇邀請Frances唱廣告歌，她在一個午餐時間便唱了4、5首，她說：「最開心係一唱完，煇哥就會寫支票，唔會拖數。」

後來Frances再結識當時「廣告界紅人」黃霑，帶挈她唱了多首廣告歌，她說：「有啲獨唱，有啲合唱，我慣咗大聲唱，但原來合唱要自己收把聲，霑叔係咁叫我企後啲唱，當中有好多學習。」

Frances將於8月3日及4日假灣仔伊館舉行兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》，之前已經在新加坡、馬來西亞、吉隆坡巡迴演出，稍後會到曼谷舉行，她說：「有朋友叫我去北美洲，但我有少少唔願意，因為太遠，唔想太攰。」

Frances透露這次演唱會找來倫永亮擔任音樂總監，有些歌會重新編曲，而《上海灘》等經典歌亦會必唱，就連平時在賭場不會唱的《紅顏》也會唱，她說：「因為『無力挽 無力再挽』、『常自嘆 常自慨嘆 』喺賭場唱就有啲敏感。」

（即時娛樂）