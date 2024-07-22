林峯9月澳門開個唱 畏高爬高台自嘲似Chok泥鯭 邀《城寨》兄弟睇騷 (17:17)

林峯的《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》定於9月7至8日，以及14至15日舉行，林峯今年歌影視三線均有亮眼表現，憑賣座電影《九龍城寨之圍城》突破佳績，陳洛軍的破格演出更是大受歡迎，今年9月，林峯獲邀登上澳門倫敦人綜藝館舞台，度身訂做共4場全新演唱會，是他相隔5年再度開騷，屆時林峯獻唱多首全新作品及經典金曲。

林峯每次演唱會大玩不同元素，過往分別以「水」、「火」、「光」、「時間」等作主題，今次當然亦不例外，屆時會配合「風」帶出全新視聽享受。

林峯自2009年首次踏上紅館舞台，6年內先後舉行4次個唱，至於這次標榜「風」之元素，靠風的流動性貼切地展示出林峯更多面向，他認為：「因為我覺得，風似無形但又有『型』，可以令整個舞台上創作更加無界限，我哋可以喺舞台上以『風』展現出相關舞台效果同埋畫面。」

林峯表示每次舉辦演唱會，跟團隊開會至少10次或以上，希望圍繞著主題，從視覺效果上震撼觀眾，林峯展望將來更多機會踏上舞台，盼入場觀眾可以看得投入及開心。

林峯在社交平台發布演唱會Teaser，他分別在戶外及室內拍攝演唱會海報，以清新造型帥氣登場。開工當天氣溫逾30度，畏高的林峯要爬上戶外搭建高台拍攝，攝製團隊大汗疊細汗，還一直有專人用魚絲在背後拉起他身上衣帶，營造出懸空飄逸效果，林峯形容：「好似Chok泥鯭咁！」

談到將在澳門開騷心情，林峯說：「好開心，我好想回饋咁多年來嘅所有粉絲，好希望喺舞台上同佢哋盡可能近距離接觸，唱一啲佢哋喜歡聽嘅歌。」林峯續說：「我一直覺得演唱會係個Party，台上、台下都係Part Of The Show，我好希望每一位入場嘅觀眾可以玩得很開心。」

追問會否把《LOVE FLOWS》演唱會帶到香港，林峯透露：「我哋都籌備緊，要睇場地可唔可以配合到，當然我都希望可以。因為我覺得好嘅Show可以無止境，一個主題在基礎上有更多嘢可以去發掘，包括以前我哋做演唱會，每一場都希望可以令到觀眾有唔同嘅感官，總之入場你就知喇！」

歌單方面，林峯為滿足每位歌迷，或會加入一段Side Track環節，演繹從未正式在舞台上唱出的作品：「咁多年嚟我都聽過好多Fans同我講想聽邊啲歌，我都已經放入演唱會歌單入面，仲可以調整，希望大家好好互動，你話我知想聽咩歌！」

繼《九龍城寨之圍城》之後，林峯還有4部電影尚未上映，今年將會放更多時間在音樂發展方面。談到演唱會嘉賓，林峯預告有機會邀請圈中好友上台Jam歌，期待擦出前所未有的火花，當然他亦打算招待《九龍城寨之圍城》一班好拍檔過大海睇騷。

（即時娛樂）